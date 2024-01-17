高端選後揭曉 在野：通過EUA當天改合約 太詭異

衛福部疾管署長莊人祥16日舉行臨時記者會，拿著多個紙板說明高端新冠疫苗合約簽訂情形。(記者蘇健忠／攝影)

總統大選期間，高端是否揭露新冠疫苗合約，引發爭議。選後第3天，在高端董事會同意下，疾管署昨天傍晚舉行臨時記者會，公布合約內容，共58頁，其中最引人矚目的是疫苗價格。署長莊人祥表示，起初高端公司報價一劑950元(台幣，下同，約30美元)，經過議價，降為單劑881元，多劑量810元。

曾因高端爭議，退出食藥署國產疫苗審查委員會的中研院院士陳培哲表示，疾管署身為簽約的利害關係人，公布合約公信力有限，除高端合約外，政府於疫情期間整體疫苗政策制定過程，都應公諸於世，才能化解社會疑慮；應由具有公信力，可與執政黨抗衡的新國會查閱相關文件、紀錄後，對外說明。

前疾管局長蘇益仁指出，高端疫苗 演變為政治事件，摻雜著太多因素，以免疫橋接資料代替三期臨床，這是高端疫苗在專業上犯的最大錯誤；但如以戰備疫苗概念看當時的高端二期EUA 授權，因疫情緊急且缺乏疫苗可用，高端疫苗確實有它的貢獻。

「為何於選後公布合約內容，是否基於政治考量？」面對媒體提問，莊人祥表示，雙方簽訂合約，衛福部不能單方面公開內容，這會違反規定；高端公司昨天召開董事會，決議公開合約，疾管署尊重對方決定，因此採取最快的速度舉行記者會，對各界報告合約內容。

莊人祥說，疾管署及高端於2021年5月28日簽署採購契約，高端同年6月提出希望增補保密條款，因此在7月增加「5年的保密合約」；疾管署從2022年迄今共3次發函給高端，要求其同意公開合約內容，若是未經同意公開，則會違約。依規定，合約內封存5年，並非外界所說的30年約定，疾管署不是只跟高端簽訂保密條款，與BNT或莫德納也分別簽訂疫苗保密合約。

選前高端董事會內部會議錄音外流，與會人士提及高端疫苗「不能低於700元」，超過700元部分，統統拿到董事會；事實上，指揮中心2020年曾對外表示，一劑僅700元，但疾管署最後採購價格卻是每劑881元。

莊人祥解釋，當時700元係以疫苗總預算115億元，採購1500萬劑計算出來；當時為採購初期，各項資訊不正確，因此出現價差，且當時估價時不含冷鏈運送和其他作業費用。

疾管署在2021年2至5月與高端議價。莊人祥表示，一開始高端開出每劑要價950元，經疾管署極力爭取，每劑價格降至881元，多劑量每劑價格810元，價格較便宜，且配送的據點從一開始20個，擴增到200個點，價格還包含冷鏈、冷藏及疫苗接種受害救濟金。

衛福部採購高端疫苗合約選後才公布，國民黨 準立委徐巧芯16日直指，第一次見識到把人民當成白老鼠的公部門，而這種先射箭後畫靶的合約，政府跟高端的「超完美配合」，難怪大選前不敢公開。民眾黨也認為從合約簽訂時間來看，根本是先射箭再畫靶，準立委林國成認為，高端沒有三期試驗、取得EUA的藥證審核過程才是問題。

疾管署昨公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆表示，通過EUA當天就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，「仔細看，真是太詭異」。國民黨立法院黨團嗆聲，一定會追究相關責任。民進黨團則反批，不該要求公開又批政府掩蓋。

國民黨立委當選人徐巧芯也點出，合約根本是高端與政府的「超完美配合」，簽約日期在二○二一年五月廿八日，都還沒有取得製造許可及公開審查，就決定採購一劑八八一元；契約寫明七月卅一日前取得許可就能履約，所以民進黨立委才會公開反對審查，要讓高端能賺國庫40億元。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌批評，根據合約顯示，當時對於國產疫苗療效評估標準根本尚未定案，就簽訂採購合約，根本先射箭再畫靶。

行政院長陳建仁昨表示，政府立場是希望能盡快公布合約，當然，政府也一定要採取一定步驟，維持政府誠信。