購屋痛苦指數又漲 台灣人買房得「10年不吃喝」

內政部15日公布去年第三季全台房價所得比攀升至九點八六倍，全台住宅價格指數也續創新高，顯示台灣人想買房仍得背負龐大的財務壓力。（本報資料照片）

房價 持續上漲，內政部 昨天公布去年第三季全台住宅價格指數133.18，指數續創新高；至於房價所得比則來到9.86倍，意味著台灣人平均要近十年不吃不喝才能晉升為有殼族。

房價所得比又被稱為「購屋痛苦指數」，是以中位數住宅價格除以中位數家戶可支配所得，代表一戶中位數住宅對於中位數家戶一年可支配所得的比值。內政部統計去年第三季全台房價所得比9.86倍，季增0.04倍、年增0.06倍，增加幅度略趨緩，但民眾要買房仍須背負沉重壓力。

以六都為例，去年第三季台北市房價所得比為15.67倍，仍是全台房價最「高不可攀」的直轄市，但已較前年同期減少0.53倍；鄰近的新北市則為12.92倍，較前一季和去年同期雙雙減少。至於台中市則為11.74倍、桃園市8.09倍、台南市9.49倍、高雄市為9.27倍。

針對全台住宅價格指數來到133.18的新高，內政部指出，去年第三季因全球通膨趨緩，國內景氣對策信號在9月由藍燈轉黃藍燈，景氣略有改善，加上中央銀行當季未再升息，且財政部在8月推出新青安貸款方案，五大銀行新承做房貸利率 下降，帶動自住置產需求增加，交易量回穩轉增，促使住宅價格微幅上漲。

不過，內政部表示，儘管去年第三季指數維持上漲趨勢，但年增率5.4%，較第二季的年增率5.5%微降；此外，指數年增率自2022年第二季高點10.3%，年增率已連續五季收斂，顯示房市漲勢趨緩。六都住宅價格指數方面，以年增率來看，以桃園市漲幅7.6%最高，接著是台中市5.8%、新北市漲5.5%；台北市漲勢最和緩，年增率1.5%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行利率連五升，加上平均地權條例修正，房市逐漸轉為健康的自用市場，但房價過去一年仍持續年增表現，反映市場供需狀況可能還是偏緊，今年則需要觀察碳費對於房市影響，另外因選後導致去年延後推案的個案，可能在三二九檔期推案，可觀察三二九檔期個案的銷售反應。

房市趨勢專家李同榮則說，過去五年房市為多頭格局，但去年房價漲勢已開始收斂，今年經濟成長雖會如預期比去年高，但因去年基期較低，且兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單與貿易壁壘調查的戰火將起，對今年經濟成長率將有不利影響，房市在經濟表現上會影響資金動能投入，因此預期房價大幅推升不易，房價波動有限，將朝向穩健發展為主。