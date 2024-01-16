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台大選後183名高階警官異動 方仰寧接警專校長 15縣市警局長換人

記者李奕昕／台北16日電
警政署警政委員方仰寧將出任警專校長；方一年前因八八槍擊案、警官莊武能事件調離台南市警局長。（圖／警政署提供）
警政署警政委員方仰寧將出任警專校長；方一年前因八八槍擊案、警官莊武能事件調離台南市警局長。（圖／警政署提供）

總統大選甫落幕，警政署昨發布高階警官人事案，懸缺半年的警察專科校長由署警監一階警政委員方仰寧出任，基隆市、彰化縣警察局長張樹德、張國雄升署警政委員，遺缺由保七總隊長翁群能、刑事局副局長陳明君接任；這波人事調整183名三線一星以上警官，六都以外16縣市警察局長除嘉義縣外全異動，幅度極大。新人事明天立即交接。

警政署說，總統副總統選舉罷免法規定，新任正副總統應於投票日後七天內公告當選；依公務人員任用法，公告當選日起至宣誓就職止，內政部不得調動警監人員，內閣總辭也無法調動。為免人事凍結受影響才選前作業，12日內政部批准派令，選後立即發布。

據了解，這次人事由行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌和警政署長黃明昭主導。總統蔡英文任內鮮少干預警察人事，亂象卻史上最多，賴清德5月20日就職總統後，警察人事是否可擺脫政治派系干預，警界關注。

方仰寧因八八槍擊案、警官莊武能妨害公務事件，去年一月從台南市警局長降調警政委員，警界認為出任警專校長只能算「解凍」。

新任基隆、彰化警察局長翁群能、陳明君，前幾波人事都有跳升紀錄，這次再前進「甲種縣市」，被解讀是高層屬意人選。

其他縣市警局長部分，新竹市邱紹洲、嘉義市沈炳信、竹縣宣介慈、苗栗陳世煌、南投吳耀南、雲林李建民、屏東戴台捷、宜蘭侯東輝、花蓮王旭昌、台東梁東山、澎湖李名昌、金門陳錦文及連江蕭欽杰。

唯一未調整的嘉義縣局長林宏儒，警署理由是「剩半年屆退」，引發議論；因為屆退向來不是留任考量，且7月僅單一縣市警局長異動，將影響往後人事整體作業。

保六總隊長吳敬田調保七，由台南市副局長李安淳接保六總隊，負責新任正副總統和內閣維安工作。另因應保二總隊組織調整，原刑警大隊改為刑事局智慧財產權大隊，首任大隊長由刑事局紀錄科長楊適瑜出任。

台南市警察局長廖宗山及六都有三名副局長七月屆退，保二總隊長因應擴編可能提升為三線三星，是下一波高階警人事重點。

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