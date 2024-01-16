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台灣在野促修人工生殖法 拚2年完成

記者鄒尚謙／台北16日電
台灣現行人工生殖法規定嚴，凍卵後解凍比率僅約一成，國民黨立委陳菁徽認為應列為修法首要任務。（記者曾吉松／攝影）
台灣現行人工生殖法規定嚴，凍卵後解凍比率僅約一成，國民黨立委陳菁徽認為應列為修法首要任務。（記者曾吉松／攝影）

大選過後，民眾黨不分區立委陳昭姿、國民黨不分區立委陳菁徽均順利進入立院，兩人目標一致，希望盡速完成人工生殖法修法。陳昭姿表示，台灣生育率逐年下降，如果繼續惡化，恐亡國滅種，民眾黨為關鍵小黨，在人工生殖法推動上，將尋求國民黨、民進黨等立委合作，有信心在兩年內可以完成修法。

人工生殖法行政院版本仍在難產中，國健署於2019年召開專家會議，迄今仍無定論，關鍵在於計畫納入男同志代孕，專家各持己見，幾乎打掉重來；民進黨立委吳秉叡提出相關草案，雖通過一讀，但因屆期不連續，立院討論進度也將歸零。

儘管如此，陳菁徽、陳昭姿等新科立委仍樂觀看待，陳菁徽表示，國民黨團醫師及女性代表較多，且黨內男性立委也支持此項修法，在朝野有共識、社會大眾多所期待的情況下，應可完成修法。

陳菁徽為國內生殖醫學權威，她指出，曾有個案為了求子，前後流產十四次，受限於現行人工生殖法規定，只能遠赴國外，透過代理孕母，順利擁有寶寶；為求第二胎，個案一再嘗試試管，仍不斷流產，最後用存了十年積蓄，二度赴國外尋求代理孕母，才產下第二子，過程中身心備受煎熬。

近卅年來，積極推動代理孕母合法化的陳昭姿表示，光是異性戀不孕症夫婦代孕合法化，就已討論十幾年，原地踏步；她進入國會後，將持續推動吳秉叡委員的修法版本，希望優先通過「因疾病而不孕的醫療性需求者透過代孕，養育下一代」。

衛福部長薛瑞元前天表示，將健保改革與人工生殖法列入優先討論議題，對此，同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍表示，社會對於在單身女性、女同志納進人工生殖對象，已有共識，爭議不大，修法難度較低，應可盡快上路。

黎璿萍說，至於開放代孕，牽連層面甚廣，涉及代孕機構規範、女性身體自主權保障、商業化代孕等議題，且需考量法律權益，不宜倉促修法，建議新國會提出更完整版本。在男同志家庭代孕部分，台灣實施同婚法，即將滿五周年，但在生育權上，仍被視為次等公民，希望透過修法，讓同志家庭也能透過代孕，擁有寶寶。

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