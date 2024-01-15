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目標「0票」獲近4萬票 8旬立委候選人可拿百萬補助金？選委會說話了

記者鄭惠仁／台南15日電
台南市第5選區立委候選人蕭燐洪以0票為目標，竟拿下3萬8千多票。（圖／中選會選舉公報）
台南市第5選區立委候選人蕭燐洪以0票為目標，竟拿下3萬8千多票。（圖／中選會選舉公報）

台南市立委第五選區選舉，「雙語無法黨」80歲高齡的候選人蕭燐洪，在無任何競選活動，且以得票目標是「○票」訴求下竟然拿到3萬8000多票，外界盛傳阿公可以得到台幣百萬元選票補助金，但台南選委會表示，依照公職人員選舉罷免法規定，候選人應得票為該選區當選人得票三分之一以上者，才能獲補助，阿公未達此標準，只能領回選舉保證金，無法獲得選票補助金。

公職人員選舉罷免法第四十三條第一點規定：候選人除全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉外，當選人在一人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者；當選人在二人以上，得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元。但其最高額，不得超過各該選舉區候選人競選經費最高金額。

蕭燐洪要拿該選區當選人林俊憲得票數12萬6248票的三分之一，即4萬2082票以上，才有資格領取每票30元的選舉補助，但蕭阿公只拿到3萬8695票，還差約3400票，並不符合資格。

台南市立委選舉，國民黨王家貞因偽造文書案被判緩刑，仍在緩刑期間，被中選會判定不符合參選資格，無法參選，形成林俊憲無主要對手；而「雙語無法黨」蕭燐洪高齡80歲，在選舉公報寫著「本人無意瓜分本區其他優秀人選的哪怕是一張選票；本人的登記謹遵《選罷法》規定，協助敝黨蕭文乾主席，滿足形式條件，成功取得『政黨票』資格。」還寫著得票目標是「○票」，以及「我自己都不會投給自己」。

此選區廢票也特別多，被認為是選民把對民進黨不滿的「賭爛票」用支持「阿公」及廢票發洩。

13日開票結果，領票人數19萬2100多票，林俊憲拿12萬6248票，蕭燐洪3萬8695票，無效票達2萬7197票。政壇人士分析，把蕭燐洪的票加上無效票等於王家貞約可拿到的票數。

罷免 國民黨 民進黨

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