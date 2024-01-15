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社宅租金「選前凍漲、選後就漲」 民嘆住不起

台灣新聞組／台北15日電
社會住宅本是為弱勢族群規畫，但租金不親民，又頻傳漲價，長久恐成弱勢租戶的負擔。圖為北市東明社會住宅。（記者曾吉松／攝影）
社會住宅本是為弱勢族群規畫，但租金不親民，又頻傳漲價，長久恐成弱勢租戶的負擔。圖為北市東明社會住宅。（記者曾吉松／攝影）

蔡英文總統八年前喊出要蓋20萬戶社宅降低民眾住房壓力，但建築成本飆高，租金也可能水漲船高，年輕人和弱勢民眾感嘆「社宅租金不親民」，未來恐怕只增不降。大選前，桃園一度考慮調漲租金，但住戶反彈，在選前喊卡，弱勢民眾擔心「選前凍漲、選後就漲」。

2024大選剛落幕，社宅是此次大選的熱門議題。崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，若以社宅、補貼式住宅政策面向考核，藍綠白三位總統候選人方向看起來大同小異，大家都說會繼續蓋社宅；但租屋市場這一塊，總統當選人賴清德幾乎「繳了一張相對空白的考卷」。

內政部興辦的新北市板橋浮洲合宜住宅共446戶，過去以低於市場行情30%便宜租給經濟弱勢民眾，但現在傳出房東日勝生要漲租金，原本每坪320元漲到547元，換算下來，每月租金增加5000元到1萬多；若承租戶不同意，將被迫在3月前搬家。對此，日勝生說，這次調整是往後五年的部分，租金是以低於市價行情八折計算。

北市希望社宅租金頂多占租戶收入的三成，社會住宅推動聯盟研究員廖庭輝說，曾有經濟弱勢朋友抽到北市社宅，但看著租金占收入四到五成，不得不放棄；如果社會底層的人民租不起政府蓋的公共住宅，這些人還能住哪？

桃園八德一號社宅租金已三年未漲，去年10月續約時傳出11月要漲價，最高漲幅約1.7倍，15坪單人房從月租2400元漲到3596元，漲幅近五成；50坪的三人房，則從1萬8700元漲到3萬2100元，漲幅七成一。傳聞承租戶不安、反彈，後來凍漲到今年2月再決定。

桃市府住宅處指出，社宅租金是三家估價師依周邊租金行情計算，市府再打折的結果，已比市場行情便宜。八德區福德里長呂宜政說，社宅目的是照顧弱勢，不應僅憑周邊房價波動調漲，許多人選社宅就是租金便宜，六年內不用為居住擔心，結果房租調漲，讓生活困難。

北市明倫社宅租金先前三房型要四萬多元，坪數加入八坪陽台多達44坪，目前三房型租金3萬6900元，一般弱勢戶恐難負擔。北市都發局住宅工程科長張裕隆說，接下來的社宅規畫，會為鼓勵生育增加兩房型數量。

張裕隆說，過去社宅估算都是50年回本，但營造成本大漲，加上政策拍板不漲租金，如今社宅回本至少需六、七十年，會再合理檢討租金。都發局企劃科長張家純說，近三年因疫情租金都沒調漲，興建成本壓力卻愈來愈大，後續檢討租金時將合理檢討，但前提是符合「住戶可負擔」原則，不能只考量成本或市價行情。

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