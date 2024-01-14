施明德離世／促兩岸搭橋 最掛念金馬永久和平特區

民進黨前主席施明德(中)長期主張兩岸在金馬劃設非軍事區，1994年提出「金馬撤軍論」一度引發放棄金馬的批評，施明德當時還與民進黨省長候選人陳定南(左)、副省長指定人選蘇貞昌(右)舉行記者會，澄清疑慮。（聯合報系資料照片）

民進黨前主席施明德 逝世。施明德多年前推動金門、馬祖永久非軍事區。他去年出版「金馬是引信，亦是誘餌」醫書，他在書中說，他已垂垂老矣，掬取丹心，謹以一束橄欖枝，懇請中國大陸共襄盛舉，為和平做出偉大貢獻，盼望中共總書記習近平 向世人宣示，讓廈門金門及平潭馬祖永久非軍事區、和平特區，成為兩岸心對心交流的新櫥窗。

施明德指出，事隔70餘年，台灣問題和金馬問題，早該脫勾分別處理。台灣問題的複雜，早就不是中共總書記和台灣總統兩個人可以說了算。台灣問題本質上已經和本地區的國際安全與和平，有了密不可分的糾葛，也不是國際社會可以輕率置之不理的；金馬問題只是大陸邊陲的彈丸之地，滿足金馬人民永久非軍事區、和平特區的願望，只要立法院片面通過金門馬祖和平特區條例就能解決。

施明德說，蔡英文總統不做，不敢做，盼望2024年總統候選人認清問題本質，不要只是跑到金門高喊和平，又把金馬問題複雜化，繼續和台灣問題牢牢捆綁在一起，成為無解之題。

施明德表示，台灣問題像微積分，金馬問題只是個位數的加減習題。總統候選人到金門喊一萬句和平，也不能替金馬帶來真正的永久非軍事區，更不能替台海和平加添一絲保障，就是騙子，假愛國者。

施明德指出，中國大陸國務院發表的「關於支持福建探索海峽兩岸發展新路，建設兩岸發展示範區的意見」，就是由於缺少了和平元素，沒有推動金門廈門和平特區，變得只是一篇統戰文宣，應拔掉引信，割斷誘餌，讓過去70餘年曾經飽受戰亂的這些小島嶼，長迎春暖花開，永浴安祥。

施明德說，沒有一邊大談民族情感，一邊磨刀霍霍的。為兩岸和平踩出新的有意義的這一步，比對台灣讓利更耀眼，更能讓台灣人民對中國大陸有異樣的觀感，讓世人窺視到，大陸領導人並非無理好戰之徒。這是習近平對人類和平的大貢獻機會，不影響台灣問題留待未來和平解決的既存態勢。