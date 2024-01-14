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德國台北代表處轉播台灣大選 德台民眾熱烈觀選、見證民主盛事

中央社／柏林13日專電
台灣總統大選開票當日，駐德國代表謝志偉（站立者）在德國台北代表處文化廳，向德國議員與觀眾說明多年台灣民主發展的不易與成果。（中央社）
台灣總統大選開票當日，駐德國代表謝志偉（站立者）在德國台北代表處文化廳，向德國議員與觀眾說明多年台灣民主發展的不易與成果。（中央社）

德國台北代表處於台灣總統大選當日舉行開票轉播活動，與會者除了歐洲與德國議會友台小組成員、台灣僑民，還有許多關心台灣選舉的當地記者和民眾，在德國一起見證台灣民主盛事的重要時刻。

轉播活動於德國時間上午10點開始，歐洲議會議員、「台德民間論壇」主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率先向觀眾致詞，祝福台灣選舉順利，並表示德國看待台灣不應拘泥於德中關係，而是應該依照台灣本身的特點來認識台灣。

多位跨黨派友台小組成員包括綠黨籍議員米亞托維奇（Boris Mijatović）、漢堡綠黨黨團主席亞斯伯格（Jennifer Jasberg）及友台小組主席，社民黨籍議員呂德克（Tamara Lüdke）等人也依序分享對台灣大選的看法及對台德進一步深化關係的期待。

呂德克致詞時表示，台灣是近年全球科技與經濟的重要之地，柏林距離台北並不遠，希望柏林能擴大與台灣在科技和經濟上的交流。

此外德國政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）亞洲問題專家學者瓦克爾（Gudrun Wacker）和林小仙（Angela Stanzel）也在現場談及對本次台灣大選的觀察。林小仙指出，台灣選舉常常被視為與中國大陸關係的指標，但台灣人自己還有許多其他的問題需要考慮，例如經濟發展、失業問題、出生率低迷等。

林小仙同意瓦克爾的觀點，認為如果國民黨（KMT）勝選，可能會讓國際誤以為兩岸的衝突已經解決，即使如此，台灣與中國大陸之間的衝突仍將繼續存在，特別是在台灣新總統就職前後期間，預計會有來自中國大陸的反應，因此對未來幾周的發展感到好奇。

觀選活動小時期間，德國議員與學者在台上分享觀察，台下觀眾也熱烈交流對選舉的看法。有德國民眾對台灣電視新聞開票轉播繽紛的畫面感到新奇；也有許多台灣青年向中央社表示，雖然無法返鄉投票，但仍非常關注台灣大選，飛回家投票的成本太高，希望有一天能實現不在籍投票，讓在海外求學工作的台灣人也能實踐基本公民權。

隨著台灣國際能見度提高，德國對台灣政治動脈與民主發展的興趣也越發深厚，觀選活動在最新中華民國正副總統當選人賴清德、蕭美琴的國際記者會中落幕。

德國 投票 台灣選舉

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