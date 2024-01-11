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台新生兒去年再創新低 龍年效應恐落空 醫獻計這招催生

記者沈能元、鄒尚謙、程遠述／台北11日電
內政部公布2023年人口統計數據，新生兒13.5萬人再創新低。（本報資料照片）
內政部公布2023年人口統計數據，新生兒13.5萬人再創新低。（本報資料照片）

內政部10日公布2023年人口統計數據，去年出生新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，再創新低，且連續3年「生不如死」。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，傳統「龍年催生效應」恐將失效，今年新生兒數可能再往下探，政府應祭出所得稅、房貸等減免措施，重金獎勵。

新生兒人數持續減少，2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人，去年全年新生兒數僅13萬5571人。

黃建霈說，政府近年推動各項催生政策，但去年新生兒13.5萬人，可見沒有效果，原因在低薪、高房價，經濟壓力沉重，雖職場跟托育環境已改善許多，但不少年輕世代還是不敢生育。

黃建霈建議，政府應以減免賦稅作為催生誘因，例如，多生一胎的家庭所得稅可減免一級，或每生一胎，房貸利率減少0.5%等。事實上，只要多生一個小孩，未來所提供的稅收跟生產力，遠遠超過目前投資

過往每逢龍年，受「龍子效應」影響，新生兒數至少增一成，黃建霈說，今年龍年可能無法反彈，因不婚、不育族群愈來愈多。

不過，禾馨婦產科醫師陳菁徽則樂觀看待，她表示，去年下半年試管嬰兒人數大幅成長，顯示不少夫妻想「拚龍寶寶」，但若想解決少子化困境，應盡快完成人工生殖法修法，開放單身、女同志伴侶及異性戀情侶接受人工生殖，才能有效刺激生育率。

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