行政部門護航高端國家隊 洞愈補愈大

高端爭議延燒近三年，成為總統大選攻防焦點，民進黨 總統候選人賴清德 在辯論會表示，贊成高端合約解密，但政府遲無動作。立法院昨加開臨時會，一整天會議下來，行政部門不但沒給出答案，反而成了閃躲、辯解以及護航大會，儼然是「護航高端國家隊」，不但漏洞百出，洞還愈補愈大。

在野黨立委昨揭露兩大疑點，第一，高端2021年曾發布重訊表示，依照「採購機關」要求，合約不予公開，形同政府要求保密。第二，高端採購沒有合法的決標公告。

但行政院長陳建仁和衛福部長薛瑞元在立法院的答詢，動輒以「假訊息」含血噴人，不僅無法釋疑，反讓「黑箱」更黑；甚至不斷出現衛福部長打臉閣揆的荒謬狀況。

首先，針對究竟是誰要求保密？陳揆、薛瑞元答詢時口徑一致表示，高端說「採購機關要求」是錯誤資訊，政府並未要求保密。但櫃買中心表示，高端說採購機關要求合約細節不公開「與重大訊息主旨尚無重大不符」，戳破陳揆與薛瑞元的說法。

如果陳揆與薛瑞元説的是事實，事發迄今兩年多，為何政府可以放任高端「造謠」，而不做任何處置？櫃買中心為何未依法開罰？或者，高端並未說謊，而是如同在野黨立委質疑的，是行政部門「自導自演」？事關重大，不容民進黨政府含糊帶過。

其次，針對決標公告，陳揆慷慨激昂地連說三次「有決標公告」，還批評立委「講白賊」，結果稍晚薛瑞元答詢時就「打臉」陳揆，表示依法涉及到商業機密採購，機關「可以不公告」。

從這個答詢過程，不難看出政府高層對於高端爭議，只流於膝反射式護航，答詢前根本沒有掌握事實狀況，不但不尊重立委，也有隱瞞民眾的嫌疑，非常不負責任。

選前高端風波延燒，賴清德公開宣示贊成公開合約，行政部門則一味將球丟回給高端，一方面令人質疑，賴清德講的只是「選舉語言」，說要解密，又繼續護航，另方面也讓人看到當初政府大力吹捧高端，引發爭議後，而今卻雙手一攤的卸責的態度；選前「高端迷霧」若未消散，對民進黨的選情只會有負面的影響。