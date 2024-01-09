台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

2024年總統大選進入白熱化階段，台灣本土成人獨立片商看準話題熱度，打造出一部以政治時事做為背景的成人片，並選在大選前夕上映，以濃厚諷刺手法展現各種金句，蹭四年一次的總統大選熱度，大打時事牌。

在成人片中的劇情與現實選情一樣呈現「三角督」三強鼎立狀況，片商找來三名男優分別為吉林、曾強、石巴朝飾演候選人展開激烈辯論，各自提出政見後，由女優宋南伊擔任主席「見證人」角色。片中更是引用多句在選舉期間造成話題的金句作為台詞：「我是見證人，原則上不發言」、「你有同意，我公開」、「千萬不要侮辱之前做的民調 」、「沒想到有今天吧！」等等，讓關注時事的影迷驚喜不已。

製片商資深導演Angel表示：「當初會想使用『藍白合』作為題材，是發現選舉的議題在台灣極具話題，因此決定拍攝未曾嘗試過的『政治』成人片。這些大人物做這些事情真的太好笑了，連影集都比不上這些真人秀，拍起來一定超爽。」影片內容從主題發想、劇情走向到場景設定，都與現在時勢巧妙結合。