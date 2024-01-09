柯粉將柯文哲剃上頭 選委會：遮起來才能進投票所投票

彰化髮型設計師陳祥豪擅長做髮雕，前天一名熟客要求將民眾黨總統候選人柯文哲的頭像剃在後腦勺。(圖／翻攝臉書XB Hair Allen)

彰化髮型設計師陳祥豪擅長做髮雕，日前天一名熟客要求將民眾黨總統候選人柯文哲 的頭像剃在後腦勺，他現場看照片臨摹完成作品，相當維妙維肖，照片貼上臉書 引來網友大力讚賞，陳祥豪說，「我不是柯粉，我是錢粉，接受任何顏色來挑戰。」不過他說這兩天詢問的仍是柯文哲頭像較多。

彰化選委會則表示，民眾後腦杓剃候選人圖像，如果沒有遮蔽不能進投票 所投票。

陳祥豪從業20多年，在彰化市開美髮沙龍店，對於髮型藝術相當有研究， 歷年來已讓許多名人頭像登上客戶頭上，就連美國前總統川普都設計過；他說，前天一名熟客向他預約特殊造型，說是為了當天晚上要衝一波柯文哲台中造勢晚會，讓他「驚嘆年輕人就是熱血」。

陳祥豪說，人像髮雕只需要看照片就能當場設計完成，做久了熟能生巧，對他來說並非難事，最佳鑑賞期約三天到一星期；他除了擅長在頭上設計，也能將客人剪下來的頭髮在地上做成畫，甚至還半路出家做紋身設計，將專長擴大發揮。

不過，候選人頭像被秀在人頭上在選舉當天可能需要當心，依據「公職人員選罷法」，若投票日當天佩戴有候選人姓名、號次、影像等資訊的宣傳物品，恐涉及助選，屬違法行為。

彰化選委會表示，依規定投票所內或附近不得出現拉票、發傳單、寄送簡訊、張貼、懸掛或豎立選舉標語、旗幟及任何與候選人有關的宣傳物等行為，否則就構成「競選或助選活動」，民眾後腦杓剃候選人圖像，如果沒有遮蔽不能進投票所投票，不然就會觸法。