反廢死聯盟 籲總統候選人表態 簽署「實現正義公約」

國民黨台中市立委候選人林家興（左起）、羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪表達反廢死，並指民進黨政府已實質廢死。(圖／廖偉翔提供)

國民黨 總統候選人侯友宜一再宣示反對廢死，但民進黨 總統候選人賴清德 卻遲未表態，國民黨北市議員王欣儀以受害家屬身分，與多位立委候選人昨宣布成立「反廢死正義大聯盟」，呼籲三黨正、副總統與立委候選人表明立場、簽署「反廢死實現正義公約」，確保未來不會修法廢死，並敦促政府依法執行死刑。

藍營要求候選人表態，賴清德競選總部發言人陳世凱昨說，對廢死議題從沒閃躲，台灣現在沒廢死，但應對死刑必須更謹慎，更詳細。

王欣儀與立委候選人張斯綱、賴士葆、洪佳君、涂權吉、羅智強宣布成立「反廢死正義大聯盟」。王欣儀說，姊姊當年慘遭追求者猛刺39刀而死，母親過度傷心一夜白髮，當她打扮出門時，父親甚至說「恨不得在你臉上畫一刀」。身為受害者家屬，她無法接受廢死，籲總統、立委候選人都應公開表態，不是閉口不談、掉頭就走，甚至謊稱中共介選。

台中國民黨立委候選人林家興、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔昨也開記者會，表態「反廢死、挺公義」，怒嗆民進黨是「廢死政黨」，他們批蔡政府「有法不執行」，不只不敢修正廢死黨綱，還利用釋憲程序當擋箭牌，實質廢死。

林家興說，台灣社會有8成多贊成執行死刑，民進黨2015年還曾提案要廢除死刑，提案立委至今還活躍在台灣政壇，民進黨知法玩法，台灣未廢死就違法拖延，37名死刑犯也藉聲請釋憲程序拖延，成為司法遮羞布。

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台南開講，台南殺警案死者曹姓警員的胞兄提問柯對廢除死刑、不執行死刑看法？曹的胞兄說，嫌犯一審已被判死刑，為何還獲這麼多人權保護？希望胞弟的死能為國家制度帶來改變。

柯文哲舉漢高祖劉邦進入關中與民約法三章「殺人者死」為例，說明死刑這件事是中華文化傳統，如果死刑是歷史文化，要就遵守，不然修改法令，最糟糕就是法令訂在那不執行，「如果我來執政就兩個選擇，要嘛就執行死刑，要就修改規定，不得放出終身監禁」，不能法令放在那裡不執行。