醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

高雄某診所黃姓所長與陳姓女子結婚19年，但結婚第3年，陳女就發現黃男疑外遇，前年5月下旬，陳女藏放錄音筆在黃公事包內竊聽黃與他人對話，意外發現黃私下與診所護理師林姓女子交往，陳女氣得找上林女，向她求償200萬精神賠償金，法官依侵權行為判林女應給付陳15萬元台幣（約4809.3美元）。

判決指出，前年4至5月間，黃男下班後常逗留楠梓，不直接回家，引起陳女懷疑丈夫偷情，但當陳正面質問黃時，黃雖否認卻又聲聲道歉，反倒讓陳更加懷疑，為了確認丈夫是否外遇，陳在公事包內放錄音筆竊聽，沒想到，真的錄到丈夫出軌的對話。

由於，林女辯稱，陳女以非法方式竊錄，依法不具證據能力，但法官考量，陳女竊錄音檔手段並非嚴重或利用強暴、脅迫方式取得，且法官審酌，陳女配偶關係身分法益與黃、林隱私權雖有衝突，但難認違反比例原則，仍可當事實依據。

而錄音檔中，黃男對林女說「我會先一直親一直親妳啊」、「又親又抱又親抱的」、「都抱你抱這麼多次了」，林女則回說「我喜歡你」等語，且當陳女察覺黃男出軌並跟蹤攤牌後，黃男還極力安撫小三「妳放心啦!她也沒什麼證據，頂多說我寫給妳的情話綿綿。」

法官認為，黃、林二人有男女交往關係，逾越普通朋友分際，破壞陳女婚姻關係，依雙方財力、社經、家庭等情狀，判處林女應向陳女賠償精神損失15萬元台幣。