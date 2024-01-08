不放棄神聖一票 加拿大僑胞趕搭機 回台投票熱情高

僑胞紛紛搭機回台灣投票，深夜的加拿大溫哥華機場不時聽到親切的台灣口音，僑胞都說神聖一票千萬不要浪費了。（中央社）

2024總統大選進入最後倒數幾天，加拿大 僑胞紛紛趕搭機回台灣投下神聖一票。儘管大家青睞的政黨選擇不同，但都希望台灣越來越好，海外僑胞將與有榮焉。

在溫哥華經營小生意的高奧圖雖然忙碌，但不想錯過4年一次的大選，和妻子搭乘今晚飛往台北的航班，他對中央社表示：「投票 很重要，今年情勢很緊張。」

華航和長榮每天都有班機往返溫哥華和台灣，從聖誕節前的班機到本週，幾乎班班客滿。旅行業者張維霖對中央社說：「很多人趁著聖誕新年假期回台灣，不僅是探親訪友，更重要的是可以投票。」

張維霖也說，受到供需失衡的影響，今年機票很貴，但未澆熄僑胞回台投票的熱情。「往年每次大選，航空公司都會推出優惠來吸引僑胞回台投票，今年沒有這類促銷，但回台灣投票的人依然非常多。」

加拿大台灣同鄉會前會長洪淑芬5日趕回台灣便立刻投入「台灣一路贏」助選行動團，昨天已下中南部開始為民進黨各個候選人助選。她接受中央社電話訪問說：「這次選舉很重要，基本上是抗中和親中的選擇，台灣要變得更好，自然不能走回依賴中國的老路。」

加拿大信賴之友會召集人張理瑲早在12月初就開始投入助選活動。她說，在總統蔡英文的執政下，世界各地的人都認識台灣，加拿大和台灣的關係也走到歷史高峰，這種光耀需要持續。「我移民加拿大幾十年了，這幾年來真覺得走路有風，每個人都讚揚台灣，我們都不希望台灣未來走錯道路。」

大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席黃宗芹也早早就規劃好回台灣探親兼投票，人在台北的她對中央社表示，不應該把中國元素在選舉中放得太大。「反中親中的口水戰都是一種激情、一種選戰策略，台灣人民真正關注的是民生問題，經濟和治安如何變得更好，才是最重要的，因此我們應該要檢驗候選人提出的政見，選出一個真正務實的領袖。」

加拿大亞裔活動協會執行長吳權益表示，旅居海外的許多台灣人仍對台灣有很深的感情，所以每一屆的總統大選，他們願意花錢花時間回台灣投票，那是一種呵護台灣成長的心情。「無論你是藍綠哪一種顏色，你都希望台灣變得越來越好，投票成了這種念想的寄託方式，而台灣不接受不在籍投票，要看著票票入櫃，以至於掛念台灣的人都必須飛一趟回台灣。」

吳權益也說，每個政黨都很重視海外僑胞的支持，不僅是好的宣傳造勢工具，也能藉機拉近與僑胞所在國的關係。