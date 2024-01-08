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台灣1年制義務役 新兵鑑測未過要補訓

記者洪哲政／台北8日電
一年期義務役入伍訓練期末鑑測將結合震撼教育訓練，以不間斷射擊空包彈加上炸藥，模擬戰場實況。（記者季相儒／攝影）
一年期義務役入伍訓練期末鑑測將結合震撼教育訓練，以不間斷射擊空包彈加上炸藥，模擬戰場實況。（記者季相儒／攝影）

首波一年制義務役士兵本月25日入伍，600名役男完成八周入伍訓練後，必須通過步槍兵專長鑑測，否則不得放結訓假；鑑測不及格者須留訓一周補測。有鑑於一年制新兵可能與四個月軍事訓練役男同營服役，役男入伍首日就實施法紀教育四小時。國防部也證實規畫修正陸海空軍懲罰法，明定悔過執行期間不計入役期。

陸軍司令部昨表示，2024年首梯一年期義務役區分北、中、南地區，役男分發至新竹犁頭山、台中成功嶺、台南官田營區接受八周入伍訓練。延續2018年停止徵集前編號，2024年首梯次為陸軍常備兵2226梯。

陸軍司令部提醒入營役男，入伍訓練期末鑑測將結合震撼教育訓練場施測，不合格人員必須留訓、補測一周，仍不合格則分發部隊持續訓練。另依行政院核定現役軍人專業加給表規定，常備兵現役二等兵，入伍訓練結訓後發給加給。

各新訓旅由三個營組成，現有四個月軍事訓練役男與一年制役務役男未來將有機會同處一個營區內，為防止役期較長役男心緒不定犯險脫軌，陸軍司令部表示，新制八周入伍訓練軍紀教育課程將由二小時調整為四小時；法紀教育由入伍報到一周內授課調整為入伍當日實施。

陸軍司令部表示，除課程作法調整外，另新增軍人職責宣示，嚴正告知由民轉軍的軍人職責所在，以建立役男軍法紀觀念，嚴肅部隊紀律，並同時與轄區內檢察機關保持密切聯繫，如肇生違法案件，將籲請速查嚴辦，請求法院從重量刑。

據悉，軍法教育著重「無故離去或不就職役」者的刑罰宣導。國防部也證實，規畫修正陸海空軍懲罰法，明定義務役男悔過執行期間不計入役期。國防部表示，陸海空軍懲罰法屬國軍內部管理法規，國防部將完備法制作業程序後，送請立法院審議。

國防部

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