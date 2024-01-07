在台外國人交通死傷 歷年同期新高 移工備受關注

外國人在台 交通死傷攀升 製表／周湘芸

台灣交通惡名屢登國際版面，儘管交通部去年祭出多項改善措施，但台灣道安成績不僅無法達標，外籍人士在台交通死傷人數也節節攀升，去年截至10月，死傷人數高達9000多人，創歷年同期新高，其中有34名在台外國人死於交通事故，比去年同期增加四人，也讓迎接國際觀光 客招牌蒙陰影。

根據台灣交通部道安委員會統計，近年來因交通事故死傷的外籍人士逐年攀升，一路從2018年的1417人，上升至2022年的1萬232人，去年截至10月止，則有9709人。若以運具別來看，則以機車269件居冠，其次是微型電動二輪車149件，至於行人則有28件。

進一步分析發生交通事故外國人所屬國籍，前五名依序為越南 、印尼、菲律賓、泰國 、馬來西亞，其中大多為移工所屬來源國，也讓移工的交通管理問題受到關注。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，台灣移工及新住民比例愈來愈高，對於他們常使用的運具、交通法令及台灣獨有的交通特性都應更加強宣導。此外，台灣有簽訂日內瓦、維也納道路交通公約，但道路設計長久以來都沒跟國際法規調和，甚至是背道而馳，像是左轉附加車道不足、獨立庇護島少、人行道不足等，導致外國人在台無法習慣，造成危險。

一名在台居住半年的外籍人士Sami指出，最無法適應「人行道不專屬行人」跟「沒有專門的自行車道」。台灣有很密集的公共自行車租借站，卻很少在一般道路看到連貫的自行車道，甚至連步行去搭車都覺得危險，除了要躲避車道車輛，也要留意從停車格突然開出的車輛。