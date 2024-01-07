暌違10年 「黃色小鴨」將重返高雄 1/27愛河灣亮相

10年前黃色小鴨曾為高雄帶來400萬觀光人潮，今年元月27日至春節期間將再回歸高雄港愛河灣。（本報資料照片）

10年前黃色小鴨為高雄帶來400萬觀光 人潮，今年元月27日至春節期間將再回歸，春節住房已經掀起熱潮。高市府觀光局準備迎接觀光客，2024年開工再祭鐵腕對無照經營旅宿強制斷水電，另對超收房價 者也將逐房開罰1萬(台幣，下同，約322.6美元)至5萬元，絕不寬貸。

2013年荷蘭籍藝術家霍夫曼設計的黃色小鴨在台灣造成旋風，一路從高雄港紅至基隆港。暌違10年，黃色小鴨將重返高雄，1月27日至2月25日在高雄愛河灣展示，屆時將有5隻纖維複合塑膠（FRP）黃色小鴨出現市區，高雄燈會引為主題，推出2024 Kaohsiung Wonderland「冬日遊樂園」。

黃色小鴨及即將到來的農曆春節串連登場，掀起高雄飯店、旅館訂房熱，高雄漢來飯店農曆春節住房率達到6、7成，加上西洋情人節助攻，有望再提升至8、9成。高雄萬豪酒店、高雄福華及高雄福容及翰品酒店，初一到初三訂房均達8成。

因應黃色小鴨重磅回歸，各飯店也祭出優惠，姓黃或姓名中有ㄧㄚ相關者，在福華飯店消費滿額打卡就送黃色馬卡龍。福容飯店入住限定3種房型旅客，贈送限量小鴨造型禮品組。

高市府觀光局長高閔琳表示，疫後高雄演唱會和大型活動接連辦，觀光大爆發，住宿需求大，今年迎回「黃色小鴨」，預計吸引大量觀光人潮，呼籲旅宿業勿哄抬房價。即日起至農曆過年間，觀光局將偕消保官加強稽查旅宿房價，查有超收情形，逐房開罰1到5萬元。

觀光局副局長孫春良說，觀光局會鎖定「前科犯」加強查察，除派員網搜房價，也會無預警直擊飯店旅宿櫃檯查訪房價，一旦發現哄抬現象，立刻嚴辦。

觀光局為確保安全旅宿環境，元旦隔日即偕警察、消防、工務、台電及自來水公司等單位到前金區非法旅宿「正旅館」強制斷水、斷電；是繼去年取締違法日租屋「85涵館」後的第2案。這家業者無照營業，裁罰40萬並勒令歇業但未履行，觀光局依法再罰30萬仍不怕，最終強制斷水斷電。