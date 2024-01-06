苦等16年 「蘇軾書前赤壁賦」終於成台灣國寶

故宮此刻正展出的「蘇軾書前赤壁賦」，文化部3日公告為國寶後，策展團隊5日火速換上「國寶」的紅色標誌。（圖：故宮提供）

文化部公告故宮典藏的七件書畫指定為國寶，其中包括日前以「浮海一粟」引爆話題的「蘇軾書前赤壁賦」。「蘇軾書前赤壁賦」為蘇東坡手書「赤壁賦」唯一真跡，因缺乏展出機會無法送審，始終無法獲得文資身分，如今終於揚眉吐氣。

其他六件被公告為國寶，分別是元趙孟頫書禊帖源流、唐吳彩鸞書唐韻、集古名繪宋李唐大江浮玉、明陳洪綬畫隱居十六觀、清傳綮寫生、元吳鎮嘉禾八景。還有兩件被指定為重要古物：明趙左秋山紅樹圖、明陳淳設色花卉。

元豐五年七月，蘇軾與友人乘舟遊覽黃州城外赤鼻磯，遙想800多年三國赤壁之戰中孫權破曹軍，寫下千古名作「前赤壁賦」，表達對宇宙及人生看法。同年十月重遊，又寫了一篇「後赤壁賦」，兩文後世傳誦不絕，不論新舊課綱都列入推薦選文。

不過由於擁有國寶地位的書畫多為脆弱紙質，為保護文物，往往要等到提件展覽時，才請古物審議委員配合實勘。「蘇軾書前赤壁賦」因太珍貴，上次展出是2006年，一等便是16年。

文資局表示，蘇軾親筆所書文學名作「前赤壁賦」，透露被謫貶黃州的困境與無奈。在藝術成就方面，相較蘇軾傳世率性隨意行書，此卷行楷作風，流露精心書寫態度，筆法上變化萬千，結構亦別出心裁。

文資局表示，蘇軾在書寫過程中，隨意加入許多細膩動作，帶著些微顫動獨特線條，細賞卻又不顯刻意，反而成為其色用筆；開創出「我書意造本無法」新觀念，成就有宋一代尚意書風。晚明董其譽此卷為「坡公之蘭亭也」。