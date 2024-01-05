才捐畢生積蓄給清大…物理學家李怡嚴安詳離世 享壽87歲

台灣清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴去年底將畢生積蓄及收藏捐給清華大學，5日安詳離世，享壽87歲。（清大提供）

台灣清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴去年底將畢生積蓄及收藏捐給清華大學，包括價值新台幣8千5百萬元（274.2萬美元）的動產、不動產及唱片與書籍收藏，傳為佳話。校方5日透過臉書 發布訊息表示，李怡嚴老師5日上午在家中安詳離世，享壽87歲，其求知若渴、盡心立命的精神是清華人 的典範，之後將舉辦追思紀念活動。

李怡嚴是台灣理論高能物理學的先驅之一，其博學多聞、著作豐富，他擔任創刊人之一的「科學月刊」引領風潮，對台灣科學教育與發展貢獻良多。諾貝爾 物理學獎得主丁肇中也與李怡嚴交好，李曾是李怡嚴結婚時的伴郎，兩人都是台灣重要的物理大師。

清大去年底曾在名人堂舉行捐贈儀式，說明李怡嚴捐款中的新台幣5800萬元（187.1萬美元）將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助設立實驗室、延攬具潛力的教授，剩餘捐款撥給李怡嚴執教的物理系，以及清華出版社成立「李怡嚴教授出版基金」等，為學術發展盡心力。

李怡嚴年事已高，去年因健康因素住進馬偕醫院，據了解，李一直希望能夠返家休養，因此近期已經回家居住，清大校內很多師生都到家中探望李怡嚴，包括校長高為元等人都曾去探訪，李怡嚴精神狀態都相當好，未料今天早上傳出過世消息，讓不少師生都相當驚訝與惋惜。

清大今天在臉書分享李怡嚴往生消息，表示「我們敬愛的李怡嚴老師今天上午在家中安詳離世，他求知若渴、盡心立命的精神，是清華人終生學習的典範，我們永遠懷念他。」

校方指出，物理系李怡嚴教授執教清華半世紀，上月將畢生身家，包含價值8千5百萬元的動產、不動產及書籍、唱片收藏捐給清華大學，無私大愛令人敬佩。

據了解，李怡嚴未婚沒有子女，清大有數名教授與李怡嚴相當親近，將協助李家親友操辦後事與布置靈堂。清華大學將擇期辦追思紀念活動，緬懷令人敬重的李怡嚴老師。