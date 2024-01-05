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「再罵就沒人了」北市土木建管科申請204人僅來70人

記者林麗玉／台北5日電
台北市土木建管類科分發，申請204人竟僅來70人報到。(本報資料照片)
台北市土木建管類科分發，申請204人竟僅來70人報到。(本報資料照片)

北市副市長李四川先前受訪時感嘆，建管、工務等公務員缺員嚴重。他更開玩笑跟議員說，「別天天罵公務員，不然以後會沒有公務員可罵。」以去年為例，台北市土木建管類科分發，申請204人竟僅來70人報到，缺額高達3分之2，為解決缺工嚴重，市長蔣萬安日前市政會議指示人事處研議攬才方案，近期提出4建議，行文中央研議放寬、調高可行性。

副市長林奕華今也赴行政院會，向中央反映目前地方公務員缺員的嚴重困境。

北市近五年申請土木及建築工程類科國考分發，2019年申請199人分發數僅154員、2020年申請163人分發112人、2021年155人分發105人、2022年136人僅分發82人、去年更誇張，缺額想補齊申請204人卻僅分發70人。發現是因有些人考上不來、選擇到職等較高的中央等單位。

據了解，林今天赴行政院會向院長陳建仁反映，去年台北市工程案總計約620件，金額近3千億，市有土地都市更新案也約225件，但工務局、交通局、都市發展局及捷運工程局暨該等所屬機關現有缺額人數高達560人，通過國考的也分配不足，嚴重影響北市重大建設推動。

林奕華也在會中提到，之所以地方攬不到人才，因地方工程人員職務列等較中央低，承辦業務量大，每人平均負擔約6億工程經費；也要面對各方利害關係人、協調介面多，稍有不慎即會面臨司法爭訟，壓力大；還有待遇不如民間，民間平均月薪約9.4萬，比政府平均6.8萬高2萬多，且民間還有獎金、股票等。

市府也統計，107年至112年北市府府工程人員涉訟累計共達76件，高壓工作及高涉訟風險，造成人才持續流失。

人事處表示，近期已陸續行文中央，提出四項攬才留才建議，包括土木工程等技術類科增加備取名額，因過去常有錄取者不願意來，若第一個放棄報到，第二、第三位還可以遞補盼從考選制度放寬；另，現況中央、地方公務員職務列等也有差異，台北市跟中央相比較低，近期已陸續行文中央，希望調高直轄市的職務列等。

第三，許多有工程專業的公務員後轉職民間企業或自行開業，北市府也建議中央提高公部門工程人員的專業加給，縮小與民間業界的待遇差距；人事處也行文中央，希望增加人力進用管道作為替代人力，如針對工程機關屆退的退休人員，因實務經驗豐，是否可能有條件開放優秀退休公務員以部分工時、或按件計酬方式，縮短人力缺額。

人事處表示，由於公務員進用及國家考試仍需中央一體適用，北市府已經陸續行文中央，市長蔣萬安也在市政會議拍板建議方向，籲中央放寬公務員進用配套。

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