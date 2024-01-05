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時間剛剛好？ 台灣軍公教退俸有望調升 選前9天鬆口了

記者劉宛琳、鄭媁／台北5日電
行政院宣布啟動軍公教退休給付調整機制，但此舉被批評，早就該做，卻到選前才做。圖為2017年軍公教警退休長者，在立法院前抗議政府年金改革。（本報資料照片）
行政院宣布啟動軍公教退休給付調整機制，但此舉被批評，早就該做，卻到選前才做。圖為2017年軍公教警退休長者，在立法院前抗議政府年金改革。（本報資料照片）

退休軍公教月退金歷經兩度調升後，今年有望再調整。行政院長陳建仁4日在行政院會表示，因為近兩年物價指數上升速度較以往快速，已先行與考試院溝通，並在今年中央政府總預算案調整軍公教待遇準備科目下匡列44億元新台幣（約1.42億美元），預作準備；後續如啟動調整，會溯及今年1月1日起調整。

銓敘部說明，根據行政院主計總處今年3月確定的消費者物價指數成長率校正，確定調整方案後，循程序陳報考試院會同行政院核定公告，就可施行。

全國公務人員協會前理事長李來希表示，退休人員面臨高物價及養老問題都很焦慮，聰明的執政者早該處理，不是為了選舉而做。

行政院發言人林子倫昨在行政院會後記者會轉述陳建仁裁示指出，退休軍公教人員月退休金於民國2018年調高3%，在同年年金改革及法律明定與現職人員待遇調整案脫鉤後，2022年調升2%。軍公教待遇也從2018年起調薪三次，包含2018年調高3%、2022年調高4%、2024年調高4%，實質提升累計約為11.4%。

陳建仁表示，依現行規定，退休軍公教人員月退休金與中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%，或至少每4年應由主管機關，包括銓敘部、國防部與教育部共同組成專業評估小組擬具相關調整方案。由於近兩年物價指數上升速度較以往快速，行政院已先行與考試院溝通，並在今年中央政府總預算案調整軍公教待遇準備科目下匡列44億元，預作準備。

陳建仁說，若達到法定啟動定期退撫給與調整條件時，應盡速由專業評估小組綜合考量後，擬具退撫軍公教人員月退休金評估報告或調整方案，分別依權屬函報考試院或行政院，並由兩院會同合併公告，後續如有啟動調整，會溯及今年1月1日起調整。

李來希說，民進黨政府選情告急，開始要安退休軍教的心；如果真的苦民所苦，根本不用等4年，而是隨時視整體經濟環境來通盤考慮調整。

更惹人爭議的是，國民黨立委吳斯懷去年12月中就建議「軍公教退休給付比照現職調薪辦理」，行政院卻以書面回覆稱「依法目前未達啟動調整程序的時機」；如今，行政院長陳建仁在選前倒數九天突然鬆口，操作痕跡極為明顯，退休軍公教即使受惠，恐也未必領情。

退休金 預算 國防部

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