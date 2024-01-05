說鬼小說家司馬中原90歲辭世 揮別三毛33年後同天告別

小說家司馬中原4日因急性肺炎辭世，享耆壽90歲。（本報資料照片）

小說家司馬中原4日辭世，享耆壽90歲。司馬中原的兒子、文山區興昌里長吳融昊證實死訊，透露爸爸過去經歷過對日抗戰、國共內戰，看過太多生離死別，生前願望就是世界和平，希望死後能與母親合葬，會盡量完成父親心願。至於未來是否會辦追思會？吳說，要等兄弟姊妹回台討論後再決定。

司馬中原本名吳延玫，1933年生於江蘇淮陰。他曾形容自己「在戰場長大」，六歲隨家人逃難，父親在他九歲時身亡、母親也失散。1949年隨國民政府軍隊赴台，曾獲聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等。

司馬中原僅接受過私塾與部分中學與高中教育，但他博聞強記，將少年參戰的流亡經驗昇華為 史詩文學、將對家鄉的思念寫成鄉野傳奇，代表作「狂風沙」、「荒原」等膾炙人口。晚年因說鬼故事走紅，口頭禪「全世界的人都怕鬼，恐怖喔」，成為台灣人的集體記憶，司馬中原也被封為「鬼故事大師」。

司馬中原過去曾開玩笑說，寫了很多書都是為了賺小孩學費；曾有人問司馬中原「為何不怕鬼？」他則開玩笑說「因為老婆比鬼更可怕」，但人生終點，仍望和老妻在一起。

文化部形容司馬中原是「台灣最會說鬼故事的作家」。風雲時代總編輯陳曉林表示，台灣的鄉土文學其實有兩個源頭，其中一個便是司馬中原代表的鄉野小說，只不過他寫的是中國大陸的鄉土。

文訊總編輯封德屏則認為，司馬中原所代表的「軍中作家」，是台灣獨特的文學風景。即使是寫鬼故事，他也能跟當代城市與現實結合，其作品因此能跨越時代與世代，從未斷版。

另據台北中國時報報導，司馬中原的忘年好友眭澔平聞訊直言，三毛與司馬中原有「生死之約」，「33年前三毛也是1月4日去世！」

眭澔平表示，司馬中原曾聊過與三毛的生死之約，「彼此說好誰先走後，要把死後的世界讓這幾個朋友知道！」在33年前三毛離世當日，司馬中原在家中睡覺時，窗戶緊閉但窗簾突然高高掀起，並見到一身白衣的三毛，當時老先生只淡淡地說：「哦！妳走了！」