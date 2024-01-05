我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

說鬼小說家司馬中原90歲辭世 揮別三毛33年後同天告別

記者陳宛茜、洪子凱／台北5日電
小說家司馬中原4日因急性肺炎辭世，享耆壽90歲。（本報資料照片）
小說家司馬中原4日因急性肺炎辭世，享耆壽90歲。（本報資料照片）

小說家司馬中原4日辭世，享耆壽90歲。司馬中原的兒子、文山區興昌里長吳融昊證實死訊，透露爸爸過去經歷過對日抗戰、國共內戰，看過太多生離死別，生前願望就是世界和平，希望死後能與母親合葬，會盡量完成父親心願。至於未來是否會辦追思會？吳說，要等兄弟姊妹回台討論後再決定。

司馬中原本名吳延玫，1933年生於江蘇淮陰。他曾形容自己「在戰場長大」，六歲隨家人逃難，父親在他九歲時身亡、母親也失散。1949年隨國民政府軍隊赴台，曾獲聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等。

司馬中原僅接受過私塾與部分中學與高中教育，但他博聞強記，將少年參戰的流亡經驗昇華為史詩文學、將對家鄉的思念寫成鄉野傳奇，代表作「狂風沙」、「荒原」等膾炙人口。晚年因說鬼故事走紅，口頭禪「全世界的人都怕鬼，恐怖喔」，成為台灣人的集體記憶，司馬中原也被封為「鬼故事大師」。

司馬中原過去曾開玩笑說，寫了很多書都是為了賺小孩學費；曾有人問司馬中原「為何不怕鬼？」他則開玩笑說「因為老婆比鬼更可怕」，但人生終點，仍望和老妻在一起。

文化部形容司馬中原是「台灣最會說鬼故事的作家」。風雲時代總編輯陳曉林表示，台灣的鄉土文學其實有兩個源頭，其中一個便是司馬中原代表的鄉野小說，只不過他寫的是中國大陸的鄉土。

文訊總編輯封德屏則認為，司馬中原所代表的「軍中作家」，是台灣獨特的文學風景。即使是寫鬼故事，他也能跟當代城市與現實結合，其作品因此能跨越時代與世代，從未斷版。

另據台北中國時報報導，司馬中原的忘年好友眭澔平聞訊直言，三毛與司馬中原有「生死之約」，「33年前三毛也是1月4日去世！」

眭澔平表示，司馬中原曾聊過與三毛的生死之約，「彼此說好誰先走後，要把死後的世界讓這幾個朋友知道！」在33年前三毛離世當日，司馬中原在家中睡覺時，窗戶緊閉但窗簾突然高高掀起，並見到一身白衣的三毛，當時老先生只淡淡地說：「哦！妳走了！」

華為

上一則

國中生割頸案…網紅紐約時報廣場登廣告 曝光乾兄妹照

下一則

這票決定中華民國命運 侯友宜：我要贏

延伸閱讀

郭子乾第一個模仿對象就是司馬中原 聞他過世：驚訝、惋惜

郭子乾第一個模仿對象就是司馬中原 聞他過世：驚訝、惋惜
台出版人看「軍中作家」司馬中原 連說鬼故事都很現代

台出版人看「軍中作家」司馬中原 連說鬼故事都很現代
司馬中原病逝兒悲痛證實 曝父遺願：盼與妻葬一起

司馬中原病逝兒悲痛證實 曝父遺願：盼與妻葬一起
司馬中原90歲辭世 曾幽默稱這一原因讓他「不怕鬼」

司馬中原90歲辭世 曾幽默稱這一原因讓他「不怕鬼」

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個