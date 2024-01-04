北市議員爆姊遭刺39刀亡 當時男友戴立忍：花10年療傷

戴立忍有一段傷痛的過去。（圖：Netflix提供）

台北市議員王欣儀爆出姊姊王婉儀在19歲時遭暗戀對象刺殺身亡，而姊姊當時的交往對象正是知名演員戴立忍，戴立忍也曾在中天「沈春華Life Show」談及此事，戴立忍回憶，當時在電視上看到女友遇害的新聞，軍方擔心他太過激動，於是將他關禁閉，而這件事對他打擊甚大，他花了10多年的時間才終於走出傷痛。

王欣儀表示，當時她17歲，姊姊遭暗戀對象連刺39下身亡，她到台南殯儀館認屍，看到已經面目全非的姊姊痛徹心扉，「在那一天，我覺得好像自己身體的一部分也永遠的死了。」另一個心碎的人則是姊姊當時的男友戴立忍，戴立忍在「沈春華Life Show」透露，當時他剛入伍3個月，才剛回信給女友，卻在電視上得知噩耗，宛如晴天霹靂。

而軍方擔心他情緒太過激動，先將他軟禁，他當時被關在伸手不見五指的地方，只有三餐時才會開燈，好友知道他難過，貼心送上金門高粱讓他可以藉酒澆愁，因為太過衝擊，他直到10多年後才恢復情緒，並感嘆大家都說電影太過戲劇化，其實生活才更戲劇化。

「死刑存廢」議題也牽動北市大安區立委選戰，國民黨 候選人羅智強表示，校園刺頸案及過去重大犯罪事件層出不窮，台灣法治真的太過偏袒加害者，導致很多無辜的人，正義不能得到伸張。

北市議員王欣儀表示，自己曾看過苗8年前上節目，以「廢死聯盟」法務主任的身分為「廢除死刑」辯護，苗不能體會姊姊無辜枉死的痛苦，受害者家屬夜夜哭泣、活在人間地獄裡的感覺，她要替已經不能說話的姊姊發聲。