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兒遭割頸亡 父母發聲「反廢死」…侯友宜挺死刑 要賴說明立場

台灣新聞組／台北4日電
新北校園割頸案事發一周，輿論不僅掀起加重刑責、修少事法，甚至要求入校搜書包。（本報資料照片）
新北校園割頸案事發一周，輿論不僅掀起加重刑責、修少事法，甚至要求入校搜書包。（本報資料照片）

新北市某完全中學國中生去年遭同學刺殺致死，震驚社會，家屬正料理後事，外界對事件有諸多疑問，甚至傳出有人冒名募款，家屬3日以公開信強調如同二度傷害，以「心痛的父母」身分發布三聲明、四呼籲，其中包括反對廢死。

家屬說，他們曾是非常普通但還算幸福的家庭，有一對子女，女兒雖身心障礙，但弟弟總是會幫忙。沒想到突來的不幸讓一個貼心又善解人意的孩子離開；家屬沒有任何政黨及政治立場，只有失去心愛的孩子後的沉痛呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生。

家屬也發出三點聲明，包括網路上部分不肖者利用此不幸事件發布假帳號募款，感到難過痛心，請警政單位協助；他們安分守法從未與人結怨，若散布不實言論及影片涉及誹謗，或假冒親屬發表言論，將採取法律途徑；孩子離世後，家屬心痛萬分，心力都放在料理後事，一些未經求證言論已造成傷害與困擾。

另以「心痛的父母」身分提出四呼籲，包括會全力督促司法公正、公平、公開審理，涉嫌教唆者和殺人者都應受法律制裁；請政府重新審視少事法年齡及相關配套措施，盡快修法；反對廢死，以免讓少數人為所欲為、有恃無恐；全面檢視現行校園安全及學生輔導制度漏洞，賦予學校及老師適當且有效的管教手段及措施。

國民黨總統候選人侯友宜在臉書回應，死刑是台灣現行法律制度，在經歷完備的偵查及司法程序後，該執行就要執行，這不僅是民意期盼，更是政府身為執法者，無法迴避的責任，請教賴清德是否支持廢死，請負責任地向大家清楚表達立場。

侯友宜提到，家屬提出的四點呼籲，就是希望孩子的犧牲能減少日後不幸發生，這是父母親對孩子最後的承諾，也是最沉痛的盼望，他完全支持家屬的訴求，尤其，男學生的父母親說，「我反對廢死，只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生」，這句話不但是許許多多受害家庭的心痛，更是台灣多數民意的心聲。

侯友宜也說明，這樣的心情，如同台北市議員王欣儀今天以受害者家屬身分，在公開信中寫下的字字血淚，「失去至親的傷痛，並非加害者的死所能彌補，這傷痛我們一輩子都得背負，但對受害家屬和社會大眾，這是我們對公平正義的深切期待，否則，如陳進興般的殺人惡魔，一日不死，永遠都是社會隱患，善良百姓，永遠要活在恐懼之中，誰也不知誰會成為下一個受害者」。

侯友宜強調，「堅決反對廢除死刑，依法執行死刑」，這從他從警到現在，不曾改變的立場。死刑，是台灣現行法律制度，在經歷完備的偵查及司法程序後，該執行就要執行，這不僅是民意期盼，更是政府身為執法者，無法迴避的責任。「執政者，不能無視民意，不能超越法律。」

侯友宜 賴清德 國民黨

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