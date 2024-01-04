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大戶碳排2.5萬噸免費額 環團不滿

記者胡瑞玲、翁至威／台北4日電
環境部規畫碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除2.5萬公噸，再乘碳費費率來徵收，等於排碳大戶有2.5萬公噸碳排的免費額度。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）
環境部規畫碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除2.5萬公噸，再乘碳費費率來徵收，等於排碳大戶有2.5萬公噸碳排的免費額度。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

2024年起排碳有價，環境部3日首度公開碳費收費計算公式，擬以年排放量扣除2.5萬公噸，再乘碳費費率來徵收，等於排碳大戶有2.5萬公噸碳排「免費」，引發多數環團不滿，質疑若碳費1噸以300元計算，500多家排碳大戶換算下來，就減徵37億餘元，新公式恐讓減碳力度變小；環境部則解釋，是希望藉此加速業者節能減碳。

環境部上周提出碳費收費辦法草案，3日邀民間團體就碳費徵收相關機制進行討論。環境部氣候署長蔡玲儀也在會中首度公開碳費計算公式，針對直接或間接年排碳量達2.5萬公噸以上的排碳大戶，碳費應繳費額為排放量扣減2.5萬公噸，剩餘排放量再乘上收費費率。

蔡玲儀表示，目前碳費徵收對象是以每年2.5萬噸為起徵點，若同一家工廠旗下的廠商，一家碳排量是2.49萬公噸，另一家是2.51萬公噸，等於一家全繳、一家全不繳，反而讓業者想要有規避的心態。基於徵收行政管理考量，規定超過起徵點部分再計費。

環境部指出，排碳大戶約512家，合計排放量約2.23億公噸，涵蓋整體排放量約7成5；不過若排除掉電力業可申請扣除部分及2.5萬噸免費額度，碳費的費基約1.5億公噸，占比約5成5到6成左右，涵蓋率與國際比較不算低。

不過由於原先外界認定的收費公式，是直接依排碳量乘上收費費率來徵收，環團質疑為何會提出類似「免徵額度」的條件，憂新公式讓業者減碳力道變小。

環境權保障基金會分析，假設碳費訂定每公噸300元，年排放量2.6萬公噸的業者原要繳交費用為780萬元，若依新公式計算，針對超過起徵點的0.1萬噸收費30萬元，企業可交錢了事，減碳誘因將大打折扣。

蔡玲儀解釋，對這500多家排放大戶而言，就算扣除2.5萬公噸也僅是少了零頭，至於排放量10萬公噸以下的業者，扣除的2至4萬公噸多為其電力使用。

蔡玲儀強調，盼藉由新公式，讓略高於收費標準的業者能加速節能省電，甚至使用再生能源，減碳至2.5萬公噸以下。

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