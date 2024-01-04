台鐵特等站長制服 遭諷「北韓味」…內部「強烈建議別用」

台鐵公司特等站站長試辦新制服，採未曾使用過灰色系，卻遭網友直言有「北韓味」，還後製北韓領導人金正恩的合成圖，各種圖片在網路社群瘋傳。（記者黃義書／攝影）

台鐵 公司元旦掛牌成立，營造新氣象，台北、台中、高雄、花蓮等4個特等站站長試辦新制服，卻遭網友直言有「北韓 味」，還後製北韓領導人金正恩 的合成圖，各種哏圖網路瘋傳。據悉，內部討論多數「強烈建議不要用」，但最後仍倉促力推試辦上線。台鐵公司表示，設計與北韓中山裝軍服及蓬蓬大盤帽，有極大差別；此外，此款新制服將於年節假日或特有歡慶場合穿著，其他時間則著制式深藍制服。

136年台鐵局走入歷史，以國營台鐵公司身分開啟新頁，台鐵也設計、調整多款同仁新制服。元旦揭牌儀式上，4位身穿新制服的特等站站長亮相，引發熱議；在網路社群中，除了台鐵內部員工外，連不少相挺台鐵的鐵道迷，都看傻眼，紛紛質疑審美觀固然主觀，但還是有一定參考值，建議慎思。

據了解，直到公司化倒數前夕，台鐵內部都在談論拔河，與會討論多數「強烈建議不要用」，但最後仍未採納相關意見，執意先上線試辦。

台鐵公司發布聲明重申，台鐵運務人員歷代制服向來採深藍色系，此次特別為台北、台中、高雄、花蓮四位特等站站長製作迎賓新制服，是參考日本JR東、JR東海等數家鐵路公司的西裝制服樣式，採用台鐵未曾用過灰色系，設計雙排釦西裝外套並於上領、袖口不同顏色滾邊、金色鈕釦為常有之設計，制帽加繡金色穗禾，增加特等站長尊榮性。

台鐵公司也表示，此套迎賓制服站長將於年節假日或特有歡慶場合穿著，其他時間則穿著制式深藍制服。