新冠JN.1疫情近高峰 恐延燒至4月 桃機發快篩
新一波新冠疫情即將邁入高峰。上周新冠本土確定病例（併發症）360人、38人死亡，分別為四個月及十周以來新高。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，此波疫情恐至今年4月才會緩和，且有一段時間處於高原期，預估每天約20人死於新冠病毒。
此外，由於入出境旅客逐漸增加，台灣衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今天起於桃園國際機場的四個據點，分送新冠家用快篩試劑，入出境旅客均可每人自由領取一盒，時間為每天上午7時至晚間10時半。
羅一鈞表示，全球占比快速上升的JN.1變異株，在台灣本土社區的新增速度比預期略慢，目前占比為14%，約在1月底或2月初才會變成主流病毒株；由於春節連假、人潮移動，這波疫情將形成1月中下旬與春節後的雙高峰。
黃立民指出，依過往經驗，新的變異株病毒從開始流行至結束時間需約三個月，此波流行期間又遇到農曆新年，屆時南來北往，病毒將再傳散一次，預估這波新冠疫情上升後，將有一段時間處於高原期，不會立即下降，將維持至4月左右。至於目前新冠死亡率約千分之一，依疾管署推估「高峰染疫人數2萬人」計算，屆時每天約有20人死於新冠。
上周新增38例死亡病例，均未接種新冠XBB疫苗，防疫醫師林稜說，其中最年輕個案為南部40多歲女性，過往有糖尿病、高血壓、腦中風等病史，因為呼吸困難、喉嚨痛就醫，收治加護病房，並使用抗病毒藥物治療，但仍在住院第三天死於敗血症、休克。
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