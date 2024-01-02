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軍校生被退學獲平反 國賠討薪敗訴

記者張議晨／高雄2日電

空軍航空技術學院呂姓學生三次違規攜帶智慧型手機被抓，記滿三大過被開除學籍，呂男打行政訴訟獲勝，但他另考上消防特考，主動向航技學院申請退學，事後再以行政訴訟勝訴為由，向航技求償台幣40萬餘元。法院認為航技處分並非依法無據，判呂敗訴確定。

判決指出，呂男原定2019年畢業後任官，2018年2月違規使用智慧型手機，被記過兩次；同年3月偷帶手機入校，記大過一次，隔年2月晚間又被發現偷帶手機，分享熱點上網，因接連違反資安規定，第三次違規再記大過兩次，被航技依規定開除學籍。

呂男主張，他開啟手機熱點是為傳作業給同學，以利準備考試，認為開除學籍處分不當，提行政訴訟；高雄高等行政法院認為呂男當時開啟熱點確是為傳送作業，立意良善，校方記兩大過有違比例原則，撤銷處分，航技應恢復呂男學籍。

呂男在航技上訴時考上消防特考，向航技申請退學，航技因此撤回上訴，行政訴訟判呂男勝訴確定。事後呂男以校方違法處分害他喪失任軍職權利，從畢業至消防特考訓練時約十個月，請求國賠40萬餘元少尉薪資。

橋頭地方法院簡易庭審理時，認為呂雖行政訴訟勝訴，但行政處分適當與否，與校方是否構成職務上侵權行為是兩回事，學校依資安及獎懲規定懲處，並無侵害呂男任軍職權利與自由，判呂男敗訴。

呂男再上訴，法院認為，行政訴訟判決是請校方另為適法處分，呂能否畢業端賴校方處分而定；若依據國軍資安規定，校方重做處分，呂仍極可能被開除學籍無法畢業，綜合事證後，判呂敗訴確定。

資安 智慧型手機

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