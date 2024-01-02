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凍漲28年 台鐵今年研議調整票價

記者周彥妤／台北2日電
台鐵公司董事長、時任台鐵局長杜微（左）和台鐵公司總經、時任台鐵局副局長馮輝昇，共同卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌。(記者楊竣傑／攝影)
台鐵公司董事長、時任台鐵局長杜微（左）和台鐵公司總經、時任台鐵局副局長馮輝昇，共同卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌。(記者楊竣傑／攝影)

國營台鐵公司昨天正式掛牌成立，由於台鐵局票價歷經28年凍漲，外界關心公司成立後，是否調整合理化票價，台鐵董事長杜微昨於公司揭牌典禮後受訪時說，目前無任何票價調整方案，公司成立之初確認做好安全及服務，今年度開始研議，並審視外界對公司經營的態度與建議，再擬定方案；至於台鐵產業工會發動春節依法休假連署，杜微表示，會盡早召開工時協商會議，了解員工需求。

蔡英文總統出席揭牌典禮時，強調政府會繼續協助台鐵落實安全改革，台鐵也將「安全憲章」張貼於公司入口處，但太魯閣號事故罹難者家屬仍提醒，昨天是沉重的一天，在喪失67條生命、付出沉重代價後，台鐵安全改革才受到重視，希望台鐵公司董事長杜微可擔起責任，不要再忽略安全。

由於社會皆期盼台鐵公司成立後，可確保也變得更安全，台鐵不僅仿效日本JR西日本，提出安全是公司營運最重要使命、形塑安全文化等六點的「安全憲章」，杜微更率領員工於典禮上朗讀安全宣言。

行政院前院長蘇貞昌昨於典禮致詞時表示，台鐵內部爭執，把顧客往外推，以顧客作為談判籌碼，讓台灣人更不滿意，發生事故更是對不起，幸好罹難家屬挺身支持改革，他表示敬佩，似乎暗指工會的行動與扞格。

台鐵產工確實於公司化前以待遇不公等理由，發動連署，號召員工於春節依法休假，成為台鐵公司第一項考驗。

對於春節疏運恐受影響，杜微表示，早已擬定春節疏運計畫，同仁如有意見可提出，公司會盡早召開工時協商會議，了解其需求。

杜微表示，去年下半年就開始因應員工優退、離等狀況，包括招考900多位鐵路特考人員、進用近200位約雇營運人員；不過他不諱言，新進人員對軌道工作不熟悉，會加強教育訓練及考核，彌補落差。

蔡英文總統（左三）、行政院長陳建仁（右三）、行政院前院長蘇貞昌（右二）等人替國營...
蔡英文總統（左三）、行政院長陳建仁（右三）、行政院前院長蘇貞昌（右二）等人替國營台灣鐵路股份有限公司揭牌。(記者黃義書／攝影)

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