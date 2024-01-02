陸軍購紅隼火箭彈供役男訓練 外界質疑穿甲力不足

每枚紅隼火箭彈上有6道標示順序號碼的中文操作步驟，只要按說明操作，就能讓火箭彈快速達到備射狀態。(記者洪哲政／攝影)

總統蔡英文 曾親自體驗掛保證「很好操作」的國造紅隼火箭彈，陸軍採購5000枚今年趕工生產，陸軍同時採購60套射擊模擬器，準備提供本月即將開始徵集的一年制義務役男「訓練急需」。

中科院2015年以六六火箭彈為藍本研發完成紅隼火箭彈，陸軍因本身至少還有超過3萬枚庫存規畫檢修堪用的六六火箭彈打不完，始終沒有採購動靜。

經蔡總統展示，國防部 在義務役男訓練說帖內容時言明有紅隼訓練後，陸軍即下單採購。但按部隊實務，役男目前頂多接觸模擬器，目前未見實彈射擊的訓練流路。

義務役男能否接觸紅隼火箭彈兵訓練？陸軍司令部表示，一年期義務役入伍完訓分發部隊後，依實需送訓兵監取得專長，使其具備武器裝備操作技能。

負責紅隼全系統開發及系統整合的中科院系製中心副主任陳楷霖表示，紅隼反裝甲火箭有效射程達400公尺，穿甲深度有300至400公厘，適合對付進犯敵軍低度裝甲的大量登陸目標，如輕型坦克、裝甲車、氣墊船及人員運兵車等；有別於國軍現役各式著重穿甲效能之中、大型單兵反裝甲火箭，具有獨特的機動性與操作便利性，能有效支援國軍灘頭作戰任務，另外亦具備城鎮作戰便於攜帶之優越性，有利於單兵各種行進間、城鎮間戰術運用。

外界質疑紅隼穿甲力不足，無法打穿中共 主力戰車，陳楷霖說，紅隼是按軍種戰術構想，用於瞄準敵軍輕裝戰車或裝甲車的弱處，主要針對車輛履帶與輪胎加以攻擊，只要3枚打中一輛車造成其無法前進，即達不對稱作戰目標。

記者實地前往位於三峽的中科院系製中心測試模擬全彈裝藥重量紅隼火箭彈模擬器，每枚紅隼火箭彈上有6道標示順序號碼的中文操作步驟，只要按說明操作，就能讓火箭彈快速達到備射程序，並以立射姿勢在10秒內扣動板機實施射擊，模擬擊中200公尺靜止電子靶。

系工組主任技術師孫立岳說，標準的紅隼火箭彈兵正式訓練課程約4天，最快兩天，即可熟悉裝備、掌握射擊要領。