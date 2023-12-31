世界富裕國家台灣排第14名 實質購買力PPP是關鍵

台北101。（美聯社）

美國「全球金融」雜誌公布2023年世界最富裕國家排名，台灣超越中日韓，名列第14。學者說明，這項評比是以「購買力平價（PPP）」比較不同地區的實質購買力，台灣物價水準相對低，因此實質購買力表現好。

美國「全球金融」雜誌最近公布2023年世界最富裕國家（World's Richest Countries 2023）排名，排名前10的國家或地區依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國、聖馬利諾（San Marino）。

台灣在這次評比中，以購買力平價（PPP）為基礎計算出的各國人均國內生產毛額（GDP）為7萬3344美元（約新台幣227萬元），名列第14，超越中國（77名）、日本 （38名）和韓國（30名）。

每次以PPP折算全球排名報導一出，台灣的優異成績都引發熱議。根據主計總處解釋，各國物價水準不同，相同的收入不代表有相同的購買力，因此國際間會以購買力平價（PPP）衡量跨區域的實質購買力。

「同樣10塊美金，在台灣比較好用」，台經院研究員邱達生以他出差常在機場用餐為例，在台灣機場用餐，粗估一餐花200元上下，但在美國機場得花到500元左右，差距很有感。

邱達生指出，以台灣與美國為例，美國人的名目所得比台灣高很多，但稅課得也重、物價又昂貴；相較之下，台灣政府一直有水電等補貼，稅率放諸國際較輕，加上物價相對低，使得購買力有較好表現。

相較於艱澀難懂的經濟學術語，或許「大麥克指數」更能幫助民眾簡單了解購買力平價的概念。

「經濟學人」（The Economist）於1986年首度發布大麥克指數，以輕鬆有趣的方式介紹購買力平價理論，藉由比較各國大麥克漢堡的售價，衡量某通貨相對於美元，價值究竟是高估或低估。

多數國家都有麥當勞 ，並銷售其招牌產品大麥克漢堡，當比較各國同樣產品（大麥克）的價格時，A國家可以花較低價格買到大麥克、B國家得花較高價格才能買到，就意味A國的實質購買力較高。

主計總處官員指出，實務上的統計作法，會挑選每個國家盡量都有的品項，產生一籃子商品；舉例來說，挑選外食、衛生紙等各國都有的用品後，美國得花15美元購買這一籃子商品、日本花10元、台灣花5元，選擇一個基準點後，便可以得出各國的相對高低值，將之折算為PPP數值。

官員表示，以購買力平價進行跨區比較，是為了排除價格因素干擾，更精準掌握跨地區的實質購買力。

主計總處官員接著表示，PPP的一籃子商品編制與消費者物價指數（CPI）概念相仿，會區分各類消費項目，因此政府或研究單位若想聚焦特定商品或服務價格，如醫療保健價格，就可以透過PPP比較，了解同樣的醫療服務在各國水準如何。

值得注意的是，大麥克指數淺顯易懂，但也不宜過度解讀。邱達生表示，隨著各國經濟發展程度不同，麥當勞可能有不同的定位；在美國，麥當勞如同小吃，是校園內常見的品牌，但在部分國家，麥當勞不見得是便宜選擇。

邱達生直言，幾十年前，麥當勞剛進駐俄羅斯 時，很多俄羅斯人自備食物，偷溜進麥當勞，為的就是享受麥當勞的氛圍，因為這對他們而言，不是平常能夠隨意享用的食物。

中央銀行也曾提醒，大麥克並非跨境貿易的商品，而且商品籃僅包含一種商品；更重要的是，大麥克的價格會受到各國稅負（包含關稅）、利潤率、租金等多種因素影響，因此大麥克指數並不適合用來評估均衡匯率。

相較於大麥克指數，邱達生認為，坊間曾以可口可樂指數來比較，或許會更有說服力。

若不以購買力平價，改看名目值，邱達生表示，國際貨幣基金（IMF）以名目GDP除以人口來排名，台灣為3萬2339美元，排名第39名，落後34名的日本、35名的韓國。