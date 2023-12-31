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黑白集／一意孤行的社安網2.0

黑白集

國中割頸案效應擴大，賴清德不敢大意，強調他將「積極落實社會安全網2.0」。但行政院2021年推動迄今的強化社會安全網第二期計畫，已被證明漏洞補不完；賴清德開的處方，除打臉蔡英文，凸顯她說的社會安全網並未「積極落實」，也反映賴清德社安政見只會抄襲蔡英文，卻抄了一個爛版本。

2016年發生小燈泡案，當時的總統當選人蔡英文寫信給小燈泡母親王婉諭，表示社會安全網有很多破洞，她會盡全力補洞。兩年後，行政院核定強化社會安全網計畫第一期，投入近70億（台幣，下同）；三年後又核定五年407億的第二期計畫。但已擔任時代力量立委的王婉諭前一年就公開呼籲「補不起的社安網2.0計畫，行政院莫一意孤行」。

國中割頸案也可說是蔡政府社安網2.0「一意孤行」的結果。蔡英文對割頸案不痛不癢地說，政府一直努力在建構更完善的社會安全網。但王婉諭則說，這張網子仍有許多漏洞，對每個破碎的家庭來說，這條路走得太慢、太痛苦了。

從拒進議會到賴皮寮，賴清德都是一意孤行，如今再晾曬一張「一意孤行」的破漏網子，不令人訝異。何況民進黨立委范雲還力斥任意搜書包的「黑心校規」，施壓究責搜書包的教官；一意孤行的性格，不輸賴神。社安網難補漏，因為民進黨從不嫌洞多。

賴清德 蔡英文 民進黨

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