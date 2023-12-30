我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客聚會飲酒別開車 善用叫車服務

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

「蔣經國日記」出版 國史館長：有助了解台灣民主艱難發展

中央社／台北30日電
國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，舉行「蔣經國日記」新書發表會。(記者曾原信／攝影)
國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，舉行「蔣經國日記」新書發表會。(記者曾原信／攝影)

國史館今天發表「蔣經國日記1970-1979」新書，國史館長陳儀深表示，蔣經國在1979年不容許成立反對黨，到了1986年卻願意開放黨禁，藉由日記的出版，可以讓學界和社會大眾更瞭解蔣經國的個性、決策模式，以及黨外民主運動的艱難，台灣民主化的曲折過程。

國史館今天舉行「蔣經國日記1970-1979」新書發表暨座談會，並贈書給蔣經國國際學術交流基金會執行長陳純一。

陳儀深致詞表示，今天出版的這10年期間日記，包括蔣經國1970年4月訪美時發生「刺蔣事件」，1972年擔任行政院長，一般認為國民黨政府失去聯合國中國代表權以及席位之後，又紛紛遭致各國斷交，必須透過甄拔台灣菁英以及增額中央民代定期選舉，來獲得政權的正當性，一般認為這時的蔣經國扮演著推動政治改革的角色。

但1970年代黨外民主運動興起，他說，蔣經國在日記中常把這群要求民主的人稱作「陰謀份子」、「反動份子」，有時還懷疑背後有共匪或美帝的策動支持，1977年中壢事件發生以後，他在日記上說是「從政以來所遭受的最大打擊」；1979年高雄事件爆發，他「下令將禍首全部拘捕」。

陳儀深表示，蔣經國在1979年不容許成立反對黨，1986年卻願意開放黨禁，這期間發生什麼事，國史館曾舉辦國際學術討論會對此議題進行相當程度的剖析，如今藉由日記的出版，相信可以讓學界和社會大眾更貼進瞭解蔣經國的個性、決策模式，以及黨外民主運動的艱難，從而對於台灣民主化的曲折過程，也會有更清楚的認識。

陳儀深強調，國史館按部就班、繼續「為國存史」的工作努力，事實上，對於國家政策優劣、執政功過的評價思考，需要比較長距離、長鏡頭，也就是要透過歷史的角度，才會看得清楚。

蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復因重感冒不克出席，他以錄影方式致詞指出，蔣經國非常講究誠信。錢復並舉出2個故事，其一是1982年農曆春節前夕，蔣經國請他到榮總病房，當時蔣經國因為視網膜剝離無法見光，兩人在一個全黑的房間談話。

蔣經國告訴錢復，李光耀將訪台，以前他都到機場接機，但現在的身體狀況已不可能，因此，要請錢復到新加坡向李光耀解釋。錢復年初二就動身到新加坡，當天見到李光耀，年初三返台。

錢復說，李光耀聽到說明後眼中有淚光，並表示，經國先生不需要如此，到台北主要是想聽蔣經國的意見，並不希望蔣經國接送或陪著出去玩。

第二例是1982年7月下旬，錢復說，中國大陸人大副委員長廖承志，似乎已內定與李先念搭檔成為中共國家主席、國家副主席候選人，廖承志並寫信給蔣經國。蔣經國在一個週末把信給錢復看，並指出，「早晚這個東西他們會發表，你趕緊找李先念，告訴他，他又在那裡作統戰，我不會接受，我一定還是跟過去一樣宣布政策」。

國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，30日舉行「蔣經國日記」新書發表...
國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，30日舉行「蔣經國日記」新書發表會。國史館長陳儀深（圖）上台致詞。(記者曾原信／攝影)
國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，舉行「蔣經國日記」新書發表會。教...
國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，舉行「蔣經國日記」新書發表會。教授劉維開出席座談。(記者曾原信／攝影)

蔣經國 新加坡 國民黨

上一則

台總統辯論會／侯：九二共識非一國兩制 賴：反對兩制就不要接受九二

下一則

台總統辯論會／國民黨黨產如何處置？侯友宜承諾：當選總統「黨產歸零」

延伸閱讀

宋楚瑜同台挺侯友宜 喊大是大非

宋楚瑜同台挺侯友宜 喊大是大非
新聞評論／胡亂拾取歷史碎片 綠白竟蹭蔣經國

新聞評論／胡亂拾取歷史碎片 綠白竟蹭蔣經國
賴清德打經國牌 學者：不是被台獨燒壞腦就是惡意扭曲

賴清德打經國牌 學者：不是被台獨燒壞腦就是惡意扭曲
冷眼集／賴清德打經國牌 自掌嘴不怕痛？

冷眼集／賴清德打經國牌 自掌嘴不怕痛？

熱門新聞

遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠