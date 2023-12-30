「蔣經國日記」出版 國史館長：有助了解台灣民主艱難發展

國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，舉行「蔣經國日記」新書發表會。(記者曾原信／攝影)

國史館今天發表「蔣經國 日記1970-1979」新書，國史館長陳儀深表示，蔣經國在1979年不容許成立反對黨，到了1986年卻願意開放黨禁，藉由日記的出版，可以讓學界和社會大眾更瞭解蔣經國的個性、決策模式，以及黨外民主運動的艱難，台灣民主化的曲折過程。

國史館今天舉行「蔣經國日記1970-1979」新書發表暨座談會，並贈書給蔣經國國際學術交流基金會執行長陳純一。

陳儀深致詞表示，今天出版的這10年期間日記，包括蔣經國1970年4月訪美時發生「刺蔣事件」，1972年擔任行政院長，一般認為國民黨 政府失去聯合國中國代表權以及席位之後，又紛紛遭致各國斷交，必須透過甄拔台灣菁英以及增額中央民代定期選舉，來獲得政權的正當性，一般認為這時的蔣經國扮演著推動政治改革的角色。

但1970年代黨外民主運動興起，他說，蔣經國在日記中常把這群要求民主的人稱作「陰謀份子」、「反動份子」，有時還懷疑背後有共匪或美帝的策動支持，1977年中壢事件發生以後，他在日記上說是「從政以來所遭受的最大打擊」；1979年高雄事件爆發，他「下令將禍首全部拘捕」。

陳儀深表示，蔣經國在1979年不容許成立反對黨，1986年卻願意開放黨禁，這期間發生什麼事，國史館曾舉辦國際學術討論會對此議題進行相當程度的剖析，如今藉由日記的出版，相信可以讓學界和社會大眾更貼進瞭解蔣經國的個性、決策模式，以及黨外民主運動的艱難，從而對於台灣民主化的曲折過程，也會有更清楚的認識。

陳儀深強調，國史館按部就班、繼續「為國存史」的工作努力，事實上，對於國家政策優劣、執政功過的評價思考，需要比較長距離、長鏡頭，也就是要透過歷史的角度，才會看得清楚。

蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復因重感冒不克出席，他以錄影方式致詞指出，蔣經國非常講究誠信。錢復並舉出2個故事，其一是1982年農曆春節前夕，蔣經國請他到榮總病房，當時蔣經國因為視網膜剝離無法見光，兩人在一個全黑的房間談話。

蔣經國告訴錢復，李光耀將訪台，以前他都到機場接機，但現在的身體狀況已不可能，因此，要請錢復到新加坡 向李光耀解釋。錢復年初二就動身到新加坡，當天見到李光耀，年初三返台。

錢復說，李光耀聽到說明後眼中有淚光，並表示，經國先生不需要如此，到台北主要是想聽蔣經國的意見，並不希望蔣經國接送或陪著出去玩。