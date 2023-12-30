台股2023漲26%冠新興亞股 股民每人平均賺百萬

2023台股封關，終場以上漲20.44點、1萬7930點作收。（記者曾吉松／攝影）

2023年台股 封關，台股加權股價指數29日以1萬7930點收盤，指數小漲20點，漲幅0.11%，成交金額2672億元(台幣，下同)，投資人期待的萬8，只能待期2024年開紅盤再戰。匯市交易相對冷靜，封關當天新台幣以30.735兌1美元作收，貶值1.7分，即期外匯市場交易量15.81億美元，2023年封關價為近7年來最低。

封關日台股驚驚漲，盤中指數以1萬7945點再創今年新高，收盤指數1萬7930點也寫下今年收盤新高，且距離萬8大關僅一步之遙。

2023年全年上漲3,793點，大漲26.8%，不但一掃2022年大跌22.4%的陰霾，且漲幅高居新興亞股第一名。台股在2023年寫下五大亮點：一是加權指數全年上漲3,793點，為歷史第二大，僅次於1989年的4,505點；二是上櫃指數全年漲幅達29.7%，勝過加權指數，也是2009年大漲133%以來最大漲幅。

三是封關指數為歷年第二高，僅次於2021年的18,218點；四是外資全年買超2,755億元，終結連三年賣超，且為七年來最多；五是ETF規模創歷史新高，台股高股息ETF及債券ETF雙雙發威，將整體ETF規模拉高到3.88兆元，全年激增66%。

另據台北中國時報報導：統計台股今年上漲3793點，為歷年第二大漲點，市值增加近12.6兆元，若以總開戶約1248萬人計算，每位股民平均賺約百萬元，至於有沒有賺到這個數字，那就各憑本事。

台股2023年大漲3793點，漲幅26.83%，表現亮眼，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，2023年一整年的漲幅幾乎把2022年一整年跌掉的點數全部補回來，預期明年台股仍是多頭走勢，不論是基本面還是資金面，均有利於多頭。

回顧台股，今年1、2月由半導體領頭上漲，3至4月交棒中小型股表現，5至7月開始，在輝達大漲的帶動下，資金蜂擁AI （人工智慧）伺服器相關族群，推升股價高漲，到了8至10月台股出現漲多後的獲利了結賣壓，股市多頭信心11月回籠，原本今年以來多站在賣方的外資，開始轉為大幅買超，指數自12月下旬起持續碎步墊高。

統計台股2023年市值增加12.62兆元，總市值達到57兆元，本益比20.4倍，今年盤中指數最高來到1萬7945點、最高收盤價1萬7930點，均是封關日當天所創，盤中最低點為1萬4001點，是在年初1月3日，最低收盤價也是年初1月4日1萬4199點收盤價。

對於2024年台股看法，保德信台股團隊認為，今年台股強勢來自於AI產業帶動，明年AI在各產業應用將持續擴大，科技新浪潮進入AI新時代，2024、2025年獲利將加速成長，台股供應鏈受惠。

安聯投信指出，製造業將結束過去長達一年的庫存調整，可望迎來一波庫存回補商機；目前看來，基本面、技術面、資金面皆有利支撐台股。

匯市方面，2023年最後交易日新台幣匯價終場以30.735點兌1美元收盤，貶值1.7分，與2022年封關日收盤價相比，貶值2.7分。

匯銀人士表示，明年新台幣匯價仍要搭配台股走勢來看，還有聯準會（Fed）降息 時間及幅度也會影響台幣強弱，若台股2024年開紅盤一飛沖天站穩萬8，新台幣就有升值的動能；另外，市場押注Fed明年降息六碼，若未來降息少於市場預期，則美元會更有支撐。