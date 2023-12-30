生態遭破壞？ 柴山多杯孔珊瑚減 中油：目前無明顯影響
中油三接工程對地方生態影響自公投以來備受關注，立法委員陳椒華昨與環團、中油代表及中央地方官員前往大潭海域現勘，認為當地一級保育類珊瑚「柴山多杯孔珊瑚」面積正在減少，質疑開發影響生態；對此，中油與受中油委託調查的海洋大學認為目前觀察並無明顯影響，邀請環團下次以同樣標準、方式一起調查。
陳椒華昨天上午6時前往大潭海域觀察藻礁生態，同行除了2021珍愛藻礁公投領銜人潘忠政與環團志工，還有環境部、桃園市政府、中油代表和受中油委託調查的海洋大學調查小組。
現勘過程中，潘忠政強調中油近兩年不斷宣傳大潭電廠天然氣三接工程非但不影響生態，反而讓生態更豐富，但實際上，柴山多杯孔珊瑚受三接沉箱作業攪動海底礫石，細沙堵塞珊瑚呼吸孔，導致珊瑚逐漸死亡，生長面積也逐漸縮小。
中油副總李皇章全程參加現勘和檢討會，強調中油公布的量化數據都是委外專業團體調查報告，至於礫石是不是裝置沉箱造成有待討論，歡迎潘忠政參與相關的調查。
海洋大學副校長冉繁華則說，海大用的是「image j」技術，照相以後用電腦判斷和算出面積，是國際公認可信的方法。潘忠政老師和藻礁志工認為藻礁面積縮小，主因是計算方式不一樣，而且志工們是拿5月和12月的調查資料做比較，2個時間因為海水潮線高低落差超過100公尺，不容易看出影響，建議下次可以一起用同樣的時間和方法來調查。
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