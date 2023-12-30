網友發起選後連署修法 未成年涉重案不適用少年法

Dcard論壇有關暴露涉案少年個資的文章多已被刪除。(取材自Dcard)

日前發生國中生在校園遭割頸送醫不治事件，新北地院28日點名Dcard、PTT「即刻下架」加害者的記事、照片。Dcard也發布公告，「提醒用戶避免違反《兒童及少年福利 與權益保障法》」，並有多篇討論文章被刪除，引起熱議。

Dcard發出公告，提醒用戶發文留言避免違反少事法及兒少法。(取材自Dcard)

本報系聯合報報導，台灣最大匿名交流平台Dcard的公告內容指出，「Dcard了解大家非常關心近期兒少事件，我們也深感遺憾。Dcard支持用戶表達對此事件的關注，但我們必須提醒用戶於發文留言時注意，避免違反《少年事件處理法》第83條及《兒童及少年福利與權益保障法》第69條的規範：不能透露事件相關人之『姓名』或『其他足以識別身分之資訊』」。

Dcard有網友發起「遭割頸國三生過世 待大選後連署修法」文章，訴求指出，即便是未成年人，若觸法或涉及重大案件，也可認定為無教化可能性，一律以一般刑事處之，不適用少年法，並將案底留存，讓加害人終身都必須為自己當初的荒唐行徑付出代價。若此次加害人未得到嚴厲的懲戒，往後的受害人只會多不會少，希望能透過法律還給學生一個安全的學習環境。

提出連署的網友表示，因目前為選舉期間，須於選後的明年1月14日才能開始連署，希望這起案件的關注度能夠延續至大選過後，並連署通過法案，轉正社會風氣。

據台北中國時報報導，生校方29日成立追思站，讓同學折紙鶴追思，小卡追思，多位學生寫下「願你當快樂的天使 」、「不痛了」等留言，並放上追思花束讓人鼻酸。但撻伐加害凶嫌的怒火也未平熄。

網紅「小商人」在臉書 號召民眾，私訊涉案男女照片及資料給他，將把照片及資訊放在廣告車上宣傳，並提及「凡走過必留下痕跡，凡住過必留下鄰居」，已經知悉「獼猴園」（暗指凶嫌住家）的地點，「看起來是舊公寓後面防火巷加蓋鐵皮的違建」，「拆猴園囉，吱吱吱」。

涉案少年已被新北地方法院少年法庭裁定收容，目前案件由少年法庭調查中。但逞凶少年的「乾妹」警方擔心民眾前往其住處執行「非法正義」，轄區警方已排班派員前往她家附近守望。