藍點名綠委范雲施壓 加大校園安全破口

立委范雲曾開記者會，要求禁止「無差別」任意搜查全校畢業旅行的行李。(本報資料照片)

新北市發生國中生遭割頸而亡引社會憤慨，相關人等的社群帳號被肉搜出來，網友湧入灌爆。民進黨 總統候選人賴清德在政見發表會表示要強化落實「社會安全網2.0」，廢死聯盟亦出面稱「以暴不能制暴」。國民黨 總統候選人侯友宜昨表示，他反對廢死，這是他不變的態度；國民黨主席朱立倫也說，社會安全網破洞百出，民進黨即校園安全破口。

此外，朱立倫與國民黨立委游毓蘭也都點名范雲。游毓蘭批評，蔡政府執政8年出現此案件，不是只有罪魁禍首教育部 ，還有助攻執政黨的立委，民進黨立委范1月曾開記者會，要求教育部追究，國教署並立即專案查處，禁止學校打開行李讓教官檢查，教育部不合理的規定及范雲不理性的施壓，讓校園安全破口愈破愈大，最終造成憾事。

對於藍營的批評，范雲表示，她是要求教官不該違反教育部規定，進行「無差別」任意地搜查全校畢業旅行的行李，絕非主張不能依照教育部既有規定，針對涉嫌犯罪或攜帶違禁品的學生「搜書包」。且許多藍營政治人物宣稱現行規定不能搜查書包，但教育部從未有不能搜查書包的規定。

范雲表示，朱立倫與國民黨總統候選人侯友宜不要再為了選舉嗜血惡毒，利用孩子悲劇抹黑，應正視高風險學生的特殊需求，無法在校園中獲得協助的事實，中央和地方一起攜手補足。

對此悲劇，行政院長陳建仁昨表示「沒有一個生命應該這樣被消失」，政府已有所行動，希望能建構一個很好的社會安全網，接住每一個有需要的孩子。