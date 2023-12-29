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蔡政府執政七年 勞工制度不正義 加劇世代失衡

記者葉冠妤、李芯／台北29日電
23日多個勞團發起「工鬥」遊行，逾千名勞工上凱道抗議，抗議民眾在民進黨總統候選人賴清德的海報，貼上「不及格」標籤表達訴求。（本報資料照片）
23日多個勞團發起「工鬥」遊行，逾千名勞工上凱道抗議，抗議民眾在民進黨總統候選人賴清德的海報，貼上「不及格」標籤表達訴求。（本報資料照片）

蔡政府執政七年多，勞保年金改革腳步停滯不前、基本工資3萬元（台幣，下同，約977美元）夢碎、產業缺工聲浪四起。全國產業總工會秘書長戴國榮說，這些社會問題環環相扣，制度的不正義，導致世代失衡愈來愈嚴重，當年輕人落入低薪，面對未來人口結構變遷，勞保保險費勢必繳多、給付卻領得愈少，貧困青年終將淪為下流老人。

由多個勞團組成的「工鬥」23日號召逾千名勞工上街頭，訴求角逐明年總統大位的候選人們，回應勞工退休保障、低薪、工會籌組門檻過高、移工權益、職災等議題；前陣子更發動「工人行腳鬥總統」，歷時22天，從南到北徒步近400公里，勞工擔心薪水趕不上物價，為求家庭溫飽每日匍匐前進，卻因為勞保破產、勞退新制雇主提撥率偏低，只能走向一個養不起自己的老年生活。

秋鬥團體也在24日舉辦「為綠色恐怖送終遊行」，步行至民進黨總統候選人賴清德的競選總部，抗議民進黨執政近八年，台灣社會愈來愈向下沉淪。

戴國榮說，台灣最大的問題是低薪，蔡政府雖然連八年調漲基本工資，明年基本工資月薪來到2萬7470元，八年來總調幅約37.3%；時薪提升至183元，但若國際經濟合作組織（OECD）薪資水準指標，薪資低於中位數三分之二者就是「低薪族」。換句話說，只要月薪低於2萬7600元就是低薪族，代表基本工資提升的力道還是不夠，且離蔡總統所提的3萬元夢想價也有一段差距，「還是沒有真正扭轉台灣的低薪現象」。

面對人口結構變遷，持續撥補治標不治本，勞保年金改革勢在必行。戴國榮憂心，若勞保保險費率調升、給付卻變少，勞退新制能領的退休金又只有舊制一半，對貧困世代的年輕一輩來說，世代失衡愈來愈嚴重，寧可不當受雇勞工，自行創業、當自由工作者，或遠赴海外任職，各行各業缺工在所難免。

勞工苦，五年多前歷經年改的軍公教人員更是有苦難言。今年7月上路的公教退撫新制，新進公教人員改採「確定提撥制」，全教總文宣部主任羅德水批評，政府想藉此規避確定給付制可能出現的基金財務風險問題，才不斷強調新制基金不會有財務危機，也不會債留子孫，只是確定提撥制雖無基金財務風險，卻伴隨保障不足與長壽風險。

全教總理事長侯俊良指出，適用舊制的公教人員，未能依精算調整提撥率，造成長期的「未足額提撥」。雖然儘管現在的退撫法規中已明定要依據精算結果做撥補，但如果沒有補足，將會持續影響公教人員的信心，讓公教人員擔心基金的穩健。

勞工 基本工資 退休金

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