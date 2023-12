賴皮寮再被惡搞… Google萬里國中變「賴皮國中」

賴皮寮再惡搞… Google萬里國中變「賴皮國中」。圖/取自Google地圖

民進黨總統候選人賴清德 新北市萬里老家違建爭議延燒,被網友封為「賴皮寮」,近來成為民眾打卡、直播熱點,甚至引發居民拉布條抗議。沒想到,附近學校也遭殃,Google 地圖搜尋「萬里國中」竟被網友惡搞成「賴皮國中」。學生家長痛批選舉惡搞,選舉歪風已影影學校安寧。

賴清德的萬里老家違建問題,延燒超過3個月,近來引發各黨攻擊及民眾熱議,網路也大爆發,還被譏命名「賴皮寮」,成網路熱議話題,成打卡、直播、拍照聖地。

每天來人潮絡繹不絕,中幅里、萬里里民甚至出面拉布條抗議「麥擱來啊」,還發出公開信「到底要逼我們到什麼時候?」

沒想到,附近的學校昨天也遭波及,一名萬里國中的家長向萬里里里長王傑傑陳情,家長盼里長為萬里國中的小孩及師長發聲,因為 Google地圖搜尋「萬里國中」,竟然被網友惡搞成「賴皮國中」。

家長說,學校老師、主任很迅速地將Google地圖改為正常,但立刻又被網友改成「賴皮國中」,觀感真的很差,不希望不正常的選舉風氣影響學校師生及家長。

王傑倫說,「選舉沒有必要選到這樣子」,已經嚴重影響到萬里國中形象,更對於萬中孩子的心理造成不舒服,他相信這不會是侯友宜 競辦所為,但一而再、再而三的汙辱萬里國中,讓人無法接受。

王傑倫表示,他會舉報電信警察查辦,抓出汙辱萬里國中的凶手,並對他提告,這是他里長應該捍衛萬中的尊嚴,及維護校譽和孩子的作為,他感嘆「選舉不要選到這種地步可以嗎?I really want to curse。」

記者以Google地圖搜尋「萬里國中」發現確實被改成「賴皮國中」,但萬里國中網頁內容並沒有被竄改,只有校名變成「賴皮國中」。

另有家長不滿說,「政治怎麼搞沒有意見,但為何要傷害學校呢?」一名老師痛批,學校何辜?為何連學生也不放過,太過份了。