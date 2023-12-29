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賴皮寮再被惡搞… Google萬里國中變「賴皮國中」

記者游明煌／新北29日電
賴皮寮再惡搞… Google萬里國中變「賴皮國中」。圖／取自Google地圖
賴皮寮再惡搞… Google萬里國中變「賴皮國中」。圖／取自Google地圖

民進黨總統候選人賴清德新北市萬里老家違建爭議延燒，被網友封為「賴皮寮」，近來成為民眾打卡、直播熱點，甚至引發居民拉布條抗議。沒想到，附近學校也遭殃，Google地圖搜尋「萬里國中」竟被網友惡搞成「賴皮國中」。學生家長痛批選舉惡搞，選舉歪風已影影學校安寧。

賴清德的萬里老家違建問題，延燒超過3個月，近來引發各黨攻擊及民眾熱議，網路也大爆發，還被譏命名「賴皮寮」，成網路熱議話題，成打卡、直播、拍照聖地。

每天來人潮絡繹不絕，中幅里、萬里里民甚至出面拉布條抗議「麥擱來啊」，還發出公開信「到底要逼我們到什麼時候？」

沒想到，附近的學校昨天也遭波及，一名萬里國中的家長向萬里里里長王傑傑陳情，家長盼里長為萬里國中的小孩及師長發聲，因為 Google地圖搜尋「萬里國中」，竟然被網友惡搞成「賴皮國中」。

家長說，學校老師、主任很迅速地將Google地圖改為正常，但立刻又被網友改成「賴皮國中」，觀感真的很差，不希望不正常的選舉風氣影響學校師生及家長。

王傑倫說，「選舉沒有必要選到這樣子」，已經嚴重影響到萬里國中形象，更對於萬中孩子的心理造成不舒服，他相信這不會是侯友宜競辦所為，但一而再、再而三的汙辱萬里國中，讓人無法接受。

王傑倫表示，他會舉報電信警察查辦，抓出汙辱萬里國中的凶手，並對他提告，這是他里長應該捍衛萬中的尊嚴，及維護校譽和孩子的作為，他感嘆「選舉不要選到這種地步可以嗎？I really want to curse。」

記者以Google地圖搜尋「萬里國中」發現確實被改成「賴皮國中」，但萬里國中網頁內容並沒有被竄改，只有校名變成「賴皮國中」。

另有家長不滿說，「政治怎麼搞沒有意見，但為何要傷害學校呢？」一名老師痛批，學校何辜？為何連學生也不放過，太過份了。

Google 賴清德 侯友宜

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