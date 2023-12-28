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曙光近？台11月景氣又見黃藍燈 CCI連三月上升

記者陳素玲／台北28日電
國發會表示，11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡，景氣對策信號綜合判斷分數大幅增加，燈號再次轉為黃藍燈。(本報資料照片)
國發會表示，11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡，景氣對策信號綜合判斷分數大幅增加，燈號再次轉為黃藍燈。(本報資料照片)

國發會公布11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月增加4分，燈號再次轉為黃藍燈，顯示國內景氣持續好轉，中央大學台灣經濟發展研究中心也公布12月消費者信心指數（CCI）70.06點，較上月微升0.66點，連3月上升，且指數創下20個月以來新高；總經指標看似正向發展，但專家提醒，經濟情勢外冷內熱，仍須關注後續變化。

國發會表示，11月出口、批發業營業額轉呈正成長，零售及餐飲業持續熱絡，因此景氣對策信號綜合判斷分數大幅增加，顯示台灣景氣持續好轉。

展望未來，IMF（國際貨幣基金）等機構預測明年全球貿易量成長回升，加上新興科技應用商機持續熱絡，以及供應鏈庫存水位漸趨正常，有助挹注出口動能；海內外主要機構預測明年台灣經濟成長率可望逾3%，優於今年，惟仍須密切留意各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展。 

在消費者信心指數方面，中央大學指出，12月CCI6項指標中，「物價水準」、「投資股市時機」、「購買耐久性財貨時機」等三項指標上升，另三項下降，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，而6項指標中呈現樂觀的指標僅有「購買耐久性財貨」。

台經中心執行長吳大任解讀，股票投資時機屬於顯著上升，跟去年同期相比，上升幅度33.14點，主因是去年同期只有20點，屬於歷史新低；儘管國內經濟情況並不是很理想，但美國聯準會（Fed）決定停止升息，且極有機會明年第二季降息，刺激台股持續走高，民眾投資意願增加。

吳大任提醒，現在台股準備衝刺1萬8000點，但在經濟外冷內熱的情況下，國內股市有點背離基本面，目前的股市表現能否持續到2024年，還有很大不確定性。

主計總處也在昨天公布8月底工業及服務業職位空缺相關統計結果，今年8月底工業及服務業職缺數23.7萬個，職缺率2.81%，雖是近9年次高，但是內外兩樣情，內需服務業職缺大爆發貢獻，住宿餐飲業職缺率4.30%是25年最高，批發零售業2.40%也是9年來最高；製造業卻因出口衰退影響，職缺率只有2.55%，是102年以來、11年最低。

主計總處官員表示，今年8月全體職缺率是近9年次高，僅次於前年職缺率2.98%，兩個年度景氣變化剛好完全相反，前年靠製造業職缺率高達3.06%彌補服務業被疫情打趴，今年則是出口疲軟，靠服務業職缺率2.83%拉抬整體職缺率。

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