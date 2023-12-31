中科用地審查過關 台積1.4奈米廠 落腳台中機率增

內政部都市計畫委員會26日通過中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，為台積電布局先進製程「開綠燈」。圖左為中科二期預定地，圖中上方與圖右下方兩座廠分別為台積電中部15A、15B廠房。(取材自Google Earth)

攸關台積電 2奈米以下先進製程布局的中科台中園區擴建2期都市計畫變更案，內政部 都市計畫委員會昨天決議通過。台積電目前尚未對這塊地是否由原規畫的2奈米用地，變更為更先進的1.4奈米使用，台積電供應鏈 推測，以目前台積電將寶山及高雄展開2奈米建廠作業，預料中科2期擴建將會把1.4奈米製程列入未來建廠優先計畫。

不過，據了解，台積電仍未放棄在北部建立1.4奈米生產基地的念頭。中科管理局表示，後續將請台中市政府協助盡速辦理公告實施，以利接續啟動用地取得作業，預計明年6月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。

由於中科2期擴建先前已獲台中市都市計畫委員會通過變更案，內政部昨天審議通過，符合台積電內部預期，因此公司除了感謝相關單位協助外，不對此案後續規畫做任何回應。

中科台中園區擴建2期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃。根據台積電最初向中科管理局提出的中科擴大計畫用地申請，台積電希望中科2期擴大計畫作為2奈米的備援用地，後來台中市政府審定將面積縮小，頂多只有興建兩座2奈米旗艦廠。

相較台積電以內部編定為Fab20的寶山廠為2奈米生產重鎮，後來也將高雄廠變更切入2奈米，形成南北都有2奈米生產據點，一般預料在台積電宣布放棄原打算作為1.4奈米生產據點的桃園龍潭科學園區3期擴大計畫後，可能先將中科2期擴大用地，作為1.4奈米的優先用地規畫，但台積電仍會視各縣市爭取的態度以及提出方配套計畫，再挑1處1.4奈米，甚至是更先進的1奈米用地。

目前包括高雄、台南、嘉義、雲林和台中等縣市，都表態歡迎台積電前去設立先進製程晶圓廠，預料台積電應會評選其他用地規畫後，再做最後定奪。中科管理局局長王永壯稍早釋出台積電寶山廠將於明年4月開始裝機，第二廠也同步加緊建廠作業，以利2奈米能如期在2025年量產。

可靠消息人士透露，台積電高雄廠則規畫切入2奈米強化版（N2P）製程，預定2026年量產；以此時程推估，台積電的1.4奈米推出時間將落在2027到2028年，中科2期擴大計畫，可讓台積電在決定未來先導入2奈米或直接切入1.4奈米，有了更大的彈性及和各縣市談條件的空間。