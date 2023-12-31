新冠再升溫死亡增37人 類流感上周就診人次創3年新高

新冠肺炎疫情未歇！疾病管制署26日公布上周新增326例新冠確診病例，死亡新增37例。(本報資料照片)

上周新冠併發症個案增326例，創4個月來新高，死亡增37人，則是9周來新高，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞指出，本土JN.1近4個星期來本土JN.1占比升至9%，預估1月中旬將成主流株，因其具有逃脫能力，提高感染風險，民眾應盡速接種XBB疫苗，另建議民眾，前往人潮聚集場所時最好戴上口罩。此外，類流感 就診人次近期也呈略升趨勢。

根據疾管署評估，目前台灣新冠疫情 屬於「略升」，但全球陽性率正處在高點，特別是鄰近東南亞 病例數仍持續上升。羅一鈞指出，近期屬於BA.2.86系列的JN.1境外檢出提升，本土占比已近1成，雖然目前疾病嚴重度並沒有上升，但可能有較高的免疫逃脫性。

另據中央社報導，疾管署昨天表示，類流感就診人次近期呈略升趨勢，預估農曆春節前後達高峰；疫情中心副主任李佳琳在疫報記者會表示，17至23日門急診類流感就診人次為8萬5912人次，近期呈略升趨勢，且高於前3年同期；近4周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒41.9%為多，其次為流感病毒25.4%。19至25日間新增1例流感死亡、20例流感併發重症。

疾管署發言人羅一鈞表示，上周門急診類流感就診人次為10月以來最高點，預期未來4周還會持續上升；不過目前類流感疫情有約4成是腺病毒，為多病原呼吸道疫情，B型流感占比也仍低於A型流感病毒，因此將持續追蹤。

疾管署自11月26日起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施。羅一鈞表示，截至12月24日已採檢213人，其中167人為陽性，檢出陽性仍以流感66.5%、新冠13.8%為主，肺炎黴漿菌則已連續2周沒有新個案。