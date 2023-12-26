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海虎潛艦落水意外3人失蹤 傳因救人出事

記者洪哲政、石秀華／台北26日電
海軍海虎潛艦3人落海仍未尋獲。(本報資料照片)
海軍海虎潛艦3人落海仍未尋獲。(本報資料照片)

海虎潛艦落水意外3人獲救、3人失蹤，海軍昨持續搜救中。海虎艦日前返港後，傳出案發當時落水者原為一人，其他5人奉命救援，卻造成3人失蹤憾事。海軍艦隊指揮部昨表示，有關全案細節，已成立專案小組調查中；個別臆測內容無助搜救行動遂行，亦不利撫慰家屬憂鬱心緒，籲請外界勿任意臆測渲染。

海軍256戰隊海虎潛艦21日下午1時許在小琉球海域執行任務時，因艦上後側救難浮標脫落，裝備脫落，艦長指派官兵上甲板處理，造成6名官兵遭湧浪捲入海中，經緊急搜救後3人獲救，但林姓士官長、顏姓及張姓士官3人至昨天仍下落不明。海軍聲稱上甲板者均依規定繫安全索並穿著救生衣，落水者是因安全索上的安全扣受力變型而落水。

海虎艦日前返港後，部隊傳事發當時其實1人落海，其他5人都是被派下去救援的，最初落海者獲救，但下水救援的卻有3人失蹤。消息一出，傳家屬浮現質疑情緒。

艦指部表示，現階段全力搜救落海袍澤，為艦指部官兵當前共同心願，不放棄任何機會，持續整合友軍海、空及陸岸兵力，擴大搜索區域，全力投入搜救任務。此外，傳海軍預計27日將派艦載失蹤人員家屬出海搜索。

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