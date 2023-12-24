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逼近黃金救援72小時 海虎艦3失蹤軍官仍生死未卜

記者石秀華／高雄24日電
海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前在海上搜救畫面。（記者石秀華／翻攝）
海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前在海上搜救畫面。（記者石秀華／翻攝）

海軍海虎潛艦本月21日中午在小琉球外海出任務，遇寒流及湧浪，導致檢修浮航裝備固定作業時，6名軍士官不慎落海，3名士官迄今生死未卜；昨在小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣及救難浮標，但未發現人影，意外發生逼近黃金救援72小時；海軍艦隊指揮部指出，不放棄任何救援機會。

海軍艦隊指揮部曾對外表示，海虎潛艦呼吸管航行時，因蓋板受海象不良影響脫落，致救難浮標釋放，潛艦上浮並派員搶修，卻遭遇大浪，將檢修和救援的6名軍士官沖下海。

海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前...
海虎潛艦發生意外第4天，3失蹤軍官生死未卜，海巡署艦艇持續參與搜救任務。圖為日前在海上搜救畫面。（記者石秀華／翻攝）

落海陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓及張姓士官生死未卜；另有4名艦上官兵受傷。

海巡署巡護七號昨晨於小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣一件，艦指部指出，初步判定為海虎軍艦裝備，但未發現落海人員，無法判定何人所穿。此外，海虎軍艦脫落的救難浮標，也由銘傳軍艦在同一海域尋獲。

落海的林姓士官長、顏姓及張姓士官生死未卜，今中午將逼近黃金救援72小時；艦指部昨指，仍持續整合友軍海、空兵力，依海象並將家屬所提搜救意見一併納入搜救計畫，適時調整搜救區域，全力投入，不放棄任何機會。

海虎潛艦發生意外逼近黃金救援72小時，3失蹤軍官仍生死未卜。（本報資料照片）
海虎潛艦發生意外逼近黃金救援72小時，3失蹤軍官仍生死未卜。（本報資料照片）

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