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總統候選人無高教政見 台大校長：盼提人才培育策略

記者許維寧／台北24日電
台大校長陳文章表示，希望總統候選人能對高等教育，提出完整發展策略。(記者許維寧／攝影)
台大校長陳文章表示，希望總統候選人能對高等教育，提出完整發展策略。(記者許維寧／攝影)

高教人才流失問題未解，台大校友會文化基金會昨舉行2023高等教育改革論壇，學界直指，人才流失困境直接反映於台灣的國際排名直直落，呼籲新政府應規畫8000億（台幣，下同，約260億美元）高等教育前瞻計畫，全面改善教育體質；台大校長陳文章也提到，目前尚未看到任何一組總統候選人提出完整高教政策，希望3陣營候選人，能對高教提出完整發展策略。

台大昨舉行校務會議，陳文章於會後受訪時表示，台灣最重要的是人才，高階人才教育沒做好，對人才培育肯定有影響，希望總統候選人均能對高等教育提出完整策略，「我個人真的非常希望。」未來若欲討論資源整合、政策鬆綁，也非常樂意參與討論，願跟其他大學一同建言。

無獨有偶的，台大前校長陳維昭昨則是在高教改革論壇上提到，台灣生源數逐年下降，但出境的高中生人數卻愈來愈多，從2010年起歸台學人漸少，離台者漸多，人才流失困境直接反映於台灣的國際排名直直落，甚至連馬來西亞都已急起直追。

為此，陳維昭呼籲，新政府應規畫8000億高等教育前瞻計畫，全面改善教育體質，只有投資人才才能稱作「前瞻」，以此提升生均經費、改善大學基礎建設等。

陳維昭表示，政府應修法增加並穩定教育財源，如要求中央政府教育經費不得低於國民生產毛額6%，或高等教育經費成長率不得低於經濟成長率，逐年趕上日韓。

陳維昭談到，既然公家資源有限，善用私人資源就應列入考量，未來高教也要致力於產學共創，讓產業資源、研究量能與大學結合。

北藝大教務長林劭仁也說，國家應將大學視為重大基礎建設，面臨高教資源嚴重不足、國際競爭力衰退等困境，大學已是用最少的資源在發揮最大的效益，建議還是要落實學費調整機制，並由政府鼓勵民間產業投入資源。

林劭仁表示因應少子化，大學應隨高中畢業人數調整招生總量，縮小規模並調降生師比。也鼓勵大學整合「公私併」，或嘗試讓私校轉公立大學附屬非營利法人機構，進行推廣教育、外籍生國際學院等。

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