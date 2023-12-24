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高階鏡頭拚升級 大立光率光學廠進擊

記者鍾張涵／台北24日電
歐美聖誕節旺季拉貨潮，拉抬全球IC設計廠的第三季業績。圖為消費者比較iPhone 15與華為Mate 60 Pro。（路透）
歐美聖誕節旺季拉貨潮，拉抬全球IC設計廠的第三季業績。圖為消費者比較iPhone 15與華為Mate 60 Pro。（路透）

兩年多前，各大機構幾乎都用「跌落神壇」描述手機鏡頭之王大立光業績疲軟、股價接連走低的窘境，但當時序來到今年底，外資美銀證券率先鳴鑼，喊出大立光3008元（台幣，下同，約96.7美元）目標價，自此引發外資圈升評熱潮。其中，海通國際證券電子研究主管蒲得宇更提出產品價格向上、Android陣營智慧機需求加溫、光學升級訊號、競爭減緩等四大曙光，調升大立光評級為「優於大盤」，並將目標價看至3100元，寫下外資圈新高。

不只大立光，先進光、玉晶光也陸續釋出好消息。玉晶光董事長陳天慶看好手機品牌增加鏡頭數量，大型手機廠提高拉貨比率；筆電鏡頭大廠先進光董事長高維亞則看好客戶新品明年首季量產，帶動營收。

大立光董事長林恩平2010年正式接班，13年來引領大立光股價曾於2017年創下史無前例的6075元天價，市值推升到8140.5億元，且長居股王寶座時間約十年、創台股紀錄。但隨後而來如美國蘋果擴大紅色供應鏈、美中貿易戰接著開打、大陸華為大客戶訂單銳減、蘋果升級減緩、經濟衰退風暴、消費性電子產業低迷等因素接連重擊，大立光業績走入寒冬，股價也陷風雨飄搖。

但時至今年，有蘋果預言家之稱的天風國際證券分析師郭明錤8月率先看好大立光「為潛望鏡趨勢領先與主要贏家」，10月郭明錤再預期大立光受益於iPhone 15 Pro Max銷售、華為Mate 60 Pro也強勢回歸，獲利和EPS可望顯著成長；11月看好蘋果 iPhone 15 Pro Max的四重反射稜鏡組裝業務良率改善，加上安卓高階手機出貨優於預期，2024年大立光會是潛望鏡相機顯著成長的主要受益者。

果不其然，大立光營收自7月突破30億元大關後一路高歌猛進，10月站上60億元，11月合併營收更年增31%；前11月合併營收較去年同期年增1%，正式重返正成長軌道。

一向不輕易釋樂觀訊號的林恩平，也證實高階鏡頭需求回溫，指出客戶新機賣得較預期好，因此追單，讓高階需求變得多些。客戶對高階鏡頭明年手機鏡頭規格升級的興趣也較以往積極，明年包括主鏡頭、光圈、潛望式鏡頭或Ｇ+Ｐ混合鏡頭，詢問度增加。

手機鏡頭升級趨勢停滯多年，將在2024重啟新局。如今隨智慧手機導入AI且具備更多元的軟硬整合影像應用、車用鏡頭需求仍將延續，全球光學鏡頭廠正重整旗鼓、蓄勢待發，準備打一場新戰役。

證券 華為 iPhone

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