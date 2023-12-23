我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

台大畢業證書刪「中華民國紀年」校方：管中閔任內即提出

記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今舉行校務會議，討論台大本學期剛上路的新版畢業證書。（記者許維寧／攝影）
國立台灣大學今舉行校務會議，討論台大本學期剛上路的新版畢業證書。（記者許維寧／攝影）

國立台灣大學今天舉行校務會議，討論台大本學期剛上路的新版畢業證書，師生不滿畢業證書上的中華民國紀年被刪除。台大校長陳文章則表示，畢業證書改版是於管中閔任校長內即提出，直至今年8月29日台大行政會議上通過，至今已發出約1百多張，但既然師生有異音，會於下學期第一次校務會議上再報告討論。

社科院院長蘇宏達表示，台大新版畢業證書經陳文章核定、中英文並列，卻刪除了中華民國紀元，連台大學生在學校會議上看到後都反映，「在自己的國家領畢業證書卻沒有中華民國字樣，實在怪怪的。」面對此謬論和錯誤，校長應立即說明並改正，不是藉此將中華民國自畢業證書上抹除。

台大今天舉行校務會議，理學院學生會長王家康指出，「偶然發現畢業證書被改成這德性。」中文採用微軟正黑體、英文全擠在一起難以閱讀，整體乏善可陳。

王家康說，新版畢業證書取消中華民國紀年以及系主任、教務長簽名，據聞是有學生持印有中華民國的畢業證書，因而在對岸發生困難。然而台大歷年來並非沒有異動過畢業證書排版，「代表即便要改成殘體或華康少女體，也不是不能討論。」但希望可開放學生參與。

陳文章說，畢業證書改版從管中閔校長任內便啟動，當時學生曾反映，畢業證書分中、英文兩張很麻煩，盼改為一張。上任後行政會議經2次討論，於今年8月29日由註冊組提出數個修正版本，並選定其中一種。

「我以為這和學生討論過」，陳文章也坦言，直到昨天教務會議學生代表提出才知道學生意見，但既然學生有意見、希望修正，也同意由教務處調查，下次校務會議時再討論。

國際長袁孝維也舉例，如日本等國也有自身的紀年方式，但以北海道大學為例，該校畢業證書有兩種語言版本，日文版本上確實有印令和等年號。以此反觀，由於學生盼中英文證書合併，還放入中華民國紀年則有點疊床架屋，因而才使用國際公認的西元年，個人是否接受或喜歡見仁見智，但學校作業上盡量取得最大共識。

教務長王泓仁則表示，管校長任內時便討論畢業證書內容，包括紀年方式等。當時於字體上討論修正，確實很難找到大家都喜歡的共識，之後若要再開放徵詢意見也沒有問題。

社科院院長蘇宏達表示，台大新版畢業證書經校長陳文章核定、中英文並列，卻刪除了中華...
社科院院長蘇宏達表示，台大新版畢業證書經校長陳文章核定、中英文並列，卻刪除了中華民國紀元。（取材自蘇宏達臉書）

中華民國 微軟 日本

上一則

觀察站／老金童鬥戰貓 公主唱獨腳戲

下一則

泰國台商買兇殺妻兒未遂遭逮 涉案者驚見退役少將、海豹教官

延伸閱讀

台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采

台副總統候選人政見會 金童、戰貓和大公主較量 學者：沒預期精采
趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中

趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中
兒時家貧6口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀

兒時家貧6口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀
賴清德批侯友宜：說要守護中華民國 卻又接受九二共識

賴清德批侯友宜：說要守護中華民國 卻又接受九二共識

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦