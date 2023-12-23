台大畢業證書刪「中華民國紀年」校方：管中閔任內即提出

國立台灣大學今舉行校務會議，討論台大本學期剛上路的新版畢業證書。（記者許維寧／攝影）

國立台灣大學今天舉行校務會議，討論台大本學期剛上路的新版畢業證書，師生不滿畢業證書上的中華民國 紀年被刪除。台大校長陳文章則表示，畢業證書改版是於管中閔任校長內即提出，直至今年8月29日台大行政會議上通過，至今已發出約1百多張，但既然師生有異音，會於下學期第一次校務會議上再報告討論。

社科院院長蘇宏達表示，台大新版畢業證書經陳文章核定、中英文並列，卻刪除了中華民國紀元，連台大學生在學校會議上看到後都反映，「在自己的國家領畢業證書卻沒有中華民國字樣，實在怪怪的。」面對此謬論和錯誤，校長應立即說明並改正，不是藉此將中華民國自畢業證書上抹除。

台大今天舉行校務會議，理學院學生會長王家康指出，「偶然發現畢業證書被改成這德性。」中文採用微軟 正黑體、英文全擠在一起難以閱讀，整體乏善可陳。

王家康說，新版畢業證書取消中華民國紀年以及系主任、教務長簽名，據聞是有學生持印有中華民國的畢業證書，因而在對岸發生困難。然而台大歷年來並非沒有異動過畢業證書排版，「代表即便要改成殘體或華康少女體，也不是不能討論。」但希望可開放學生參與。

陳文章說，畢業證書改版從管中閔校長任內便啟動，當時學生曾反映，畢業證書分中、英文兩張很麻煩，盼改為一張。上任後行政會議經2次討論，於今年8月29日由註冊組提出數個修正版本，並選定其中一種。

「我以為這和學生討論過」，陳文章也坦言，直到昨天教務會議學生代表提出才知道學生意見，但既然學生有意見、希望修正，也同意由教務處調查，下次校務會議時再討論。

國際長袁孝維也舉例，如日本 等國也有自身的紀年方式，但以北海道大學為例，該校畢業證書有兩種語言版本，日文版本上確實有印令和等年號。以此反觀，由於學生盼中英文證書合併，還放入中華民國紀年則有點疊床架屋，因而才使用國際公認的西元年，個人是否接受或喜歡見仁見智，但學校作業上盡量取得最大共識。