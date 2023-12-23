台灣大學前進新竹縣 合作研發、協作高中課程

新竹縣政府昨與台灣大學簽訂高中課程專業發展計畫（MOU），雙方合作課程研發、協作授課、提供學生選習數位開放式課程，台大校長陳文章說，這是台大除與台北市5校的微課程計畫之外，第一次踏出台北市，與縣市針對高中全方面的合作。

新竹縣近年積極擴校增班，湖口、六家高中未來將增至每年級12至17班，比目前的規模擴充逾倍，除增加量體，也將規畫特色專班。竹縣府與台大簽訂協作高中課程，將精進課程發展與特色專班。

新竹縣長楊文科表示，這項合作是教育史上新的里程碑，對竹縣學子幫助很大，特別是明年1月學測後，接下來該如何選校系，台大與縣府會一起舉辦說明會。

六家高中高三學生吳冠霆以特殊選才錄取台大數學系及清大數學系。台大副教務長陳林祈說，協作高中課程方案即提供「PRE-U數理學科預修制度」，吳冠霆將成為參加預修課程首位學生，入學前能先修微積分、普通化學或普通生物學等課程。

新竹縣教育局 長楊郡慈說，台大為輔助新竹縣高中提升教育資源，特訂「竹北校區社會責任計畫」，初步構想將提供竹縣學子數理學科預修名額、NTU OCW/NTU Moocs等側錄或預錄式數位課程，以及與竹縣高中師資合開微課程、各類假日或暑期營隊，提供竹縣高中生名額與交通補助等，未來將盤點縣高學生的需求及表現，逐年滾動式修正方案。

陳文章指出，竹北分校校區是台大第二個家，會盡最大努力，除與竹縣在高中課程緊密結合，他也提出建設台大竹北校區的願景，允諾在2028年、台大百歲校慶前，要募10億來建設竹北分校，目前已有部分資源到位。楊文科說，竹縣府支持台大提出的看法，雖然地方可能有不同意見與壓力，縣府會與台大一起克服。