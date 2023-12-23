人數動輒破百成往事…老牌私立大學驚見「迷你班」

台灣在少子化浪潮衝擊下，不少老牌私立大學過去單一年級人數破百的「大系」，近年萎縮至一個年級不足30人，甚至單一系組招生人數少於20人，過去的大班編制儼然成為「迷你班」。對此，文化大學等老牌私校已著手整併科系。

文化大學日前寄出一封予校友會的信，信中指出，文大本學年包括俄文、英文等約七個系，系組招生人數少於20人。有文大教授私下表示，文學院和社科院是招生重災區，部分科系一個班也招不滿，招生人數落至20人以下，形同迷你班。

不僅文大，根據淡江大學教務處統計，法文系、西班牙文等科系，過去一屆招生約100人，本學年已縮至五50上下，其中俄文系更不足30人。

全教總副理事長何俊彥表示，以外文相關科系為例，老牌有規模的私校過去一個年級多上看80至100人，不易達成有效率教學，人數適度精簡可提升教學品質，但若已直接影響學校資金，學校也不會放任不處理。

為此，不少學校開始大刀闊斧整併，日前淡江大學拍板西文、法文、俄文等系將整併為歐洲語文學系。據了解，文大研議欲將英文、法文、俄文系整併；中國文學系中國文學組、文藝創作組取消分組，整併為中國文學系學士班。

高教工會研究員陳柏謙表示，「迷你班」是一過渡期，私校財源直接來源就是學費，人少資金就少，除非由國家再給予經費支持，私校才可能做到精緻辦學。